Foto: Ukraina, gatavojoties neatkarības dienai, Kijivas centrā izvieto iznīcinātos okupantu tankus

Ukraina, gatavojoties neatkarības dienai, kas gaidāma ceturtdien, 24. augustā, Kijivas centrā apskatei izvietoja iznīcināto Krievijas bruņutehniku, ziņo aģentūra "Reuters".

Cilvēki devušies pastaigā pa Kreščatika ielu, kas atrodas Kijivas pašā centrā, lai apskatītu iznīcinātās bruņumašīnas un citu tehniku, kas bijusi izkārtota ielas garumā kā mirušo militārā parāde, raksturoja aģentūra.

Kijivas iedzīvotājiem paticis, ka pilsētas centrā varasiestādes izvietoja iznīcināto Krievijas tehniku. Viņi uzskata, ka tas varētu paaugstināt ukraiņu karavīru cīņassparu, norāda medijs.

"Manuprāt, tā ir laba ideja parādīt uz ko mūsu armija ir spējīga un cik slikti cīnās Krievija. Ir svarīgi redzēt šādus mūsu uzvaru piemērus " komentēja 23 gadus vecais Marks Omelčenko. Savukārt 74 gadus vecais Mikola Kapluns norādīja, ka, lai gan viņš ir pateicīgs par Rietumu atbalstu, dažreiz šķitis, ka Ukraina to saņēmusi pārāk lēni. Viņš skaidroja, ka sajūta par Ukrainas uzvaru karā, noteikti nav nekur pazudusi.

Valsts svētki, kuros Ukraina atzīmēs 32. neatkarības gadadienu, iezīmēs arī precīzi 18 mēnešus, kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma valstī.

Kyiv is getting ready for Ukrainian Independence Day with a collection of ruZZian rubbish destined to be recycled. pic.twitter.com/mMnFyG7vDS