Foto: Ukrainā neielaistie hasīdu svētceļnieki protestā bloķē satiksmi

Uz Baltkrievijas-Ukrainas robežas trešdien iestrēdzis aptuveni 1000 ebreju hasīdu svētceļnieku, kas netiek ielaisti Ukrainā, jo Kijeva jau kopš augusta beigām Covid-19 krīzes dēļ slēgusi robežu ārzemniekiem.

Svētceļnieki ir no Izraēlas un citām valstīm. Viņi Umaņas pilsētā, Ukrainas vidienē, jūdaistu Jaungada svētku dienās vēlas apmeklēt Breslovas hasīdu kustības dibinātāja rabīna Nahmana kapu. Tā kā Baltkrievijas robežsargi hasīdiem ļāvuši valsti pamest, bet Ukrainā viņi netiek ielaisti, daudzi svētceļnieki atrodas neitrālajā zonā starp Baltkrieviju un Ukrainu. Daļa atgriezusies atpakaļ Baltkrievijā.

"Šā brīža situācijas dēļ ielaist Ukrainā ebreju hasīdu papildu skaitu nav iespējams," telekanālam "Ukraina 24" sacīja Ukrainas ārlietu ministra vietnieks Jevhenijs Jenins. Svētceļniekiem tiks nodrošināta pārtika un nepieciešamie medikamenti, viņš piebilda.

"Kopš vakardienas nav bijis provokāciju, nav bijis saspringtu situāciju," sacīja Ukrainas robežsardzes pārstāvis sakariem ar presi Andrijs Demčenko.

Gan Ukraina, gan Izraēla cenšas nepieļaut tālāku inficēšanās gadījumu skaita pieaugumu. Ukraina slēgusi ārzemniekiem robežu līdz septembra beigām, bet Izraēla no piektdienas ievieš trīs nedēļu karantīnas režīmu.

Visvairāk hasīdu svētceļnieku - aptuveni 1000 - sapulcējušies iepretim Čerņihavas apgabala Novi Jariloviču kontrolpunktam. Ukrainas robežsardze ziņo, ka otrdienas vakarā ārzemnieku pulcēšanās manīta arī iepretim Volīnijas apgabala Dolskas kontrolpunktam. Tur ieradies Ukrainas robežsardzes priekšnieks Serhijs Deneko un paskaidrojis, ka Covid-19 krīzes dēļ ārzemniekiem robeža ir slēgta. "Par šādiem lēmumiem jums bija zināms jau pirms trim nedēļām," vēršoties pie cilvēkiem uz robežas, sacīja amatpersona.

Otrdien Ukrainas Iekšlietu ministrija vērsās pie Baltkrievijas, mudinot to neļaut šķērsot robežu cilvēkiem, kam ieceļošana Ukrainā tiek liegta un kas neatbilst nevienai no izņēmuma kategorijām. Ukrainas robežsargi prognozē, ka no Baltkrievijas puses pie robežas ieradīsies vēl vairāk nekā 3000 hasīdu svētceļnieku.

Kā skaidroja Ukrainas iekšlietu ministra vietnieks Antons Heraščenko, hasīdu svētceļniekus kāds apmānījis, sniedzot melīgas ziņas par ieceļošanas iespējām Ukrainā. "Viņi faktiski tika apmānīti un iemānīti Baltkrievijā. Mums nav iemesla ielaist šos cilvēkus Ukrainā," trešdien telekanālam "Ukraina 24" sacīja ministra vietnieks.

Rabīns Nahmans pirms 200 gadiem iedvesa jaunu dzīvību ortodoksālā jūdaisma hasīdisma atzarā, un kopš tā laika Umaņa kļuvusi par pastāvīgu hasīdu svētceļojumu vietu.

Lai ierobežotu jaunā koronavīrusa izplatību, Ukraina no 26.augusta līdz 28.septembrim slēgusi robežas ārvalstu pilsoņiem ar dažiem izņēmumiem. Kijeva skaidro, ka šādu aizliegumu atbalstījusi arī Izraēla, no kurienes nāk daudzi svētceļnieki.