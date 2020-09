Foto un video: Pēc Lukašenko pašinaugurācijas drošībnieki izklīdina protestētāju tūkstošus

Trešdienas vakarā Minskas centru pēc Aleksandra Lukašenko slepenās inaugurācijas ceremonijas piepildījis liels skaits drošības dienestu darbinieku.

Baltkrievijas galvaspilsētas centru piepildījis liels skaits Iekšlietu ministrijas karaspēka karavīru, omonieši, specdienestu kaujinieki, cilvēki bez atpazīšanas zīmēm un civilā tērpti drošības dienestu darbinieki.

Sociālo tīklu lietotāji raksta, ka šodien daudzu tirdzniecības vietu, uzņēmumu un valsts iestāžu darbinieki palaisti uz mājām ātrāk. Studenti raksta, ka viņiem mainīts grafiks un atceltas vakara nodarbības. Drošībnieki nobloķējuši arī citu Baltkrievijas pilsētu centrus.

Raidorganizācijas BBC korespondents no Minskas ziņo, ka Lukašenko inaugurācija līdz šim vienotu masveida protestu nav izraisījusi. Cilvēki grupās pulcējas pie savām mājām vai pilsētas centrā, taču vienotas kustības nav.

Vairākās vietās Minskā drošībnieki aizturējuši cilvēkus, bet pie stēlas "Minska-varoņpilsēta", kuras virzienā devās vairāki simti cilvēku, drošības spēki pret viņiem pielietojuši ūdens metējus, bet vairākus brutāli aizturējuši. Cilvēki pēc tam devušies prom no stēlas.

That’s how people near the Riga supermarket in #Minsk were detained. #StandWithBelarus #Belarus pic.twitter.com/MBxFfryhzk

Clashes with police at Pushkinskaya in Minsk where Alexander Taraikovsky was killed by a SWAT team 45 days ago. Police have been forced to run away. Witnesses report explosions. pic.twitter.com/FuFIMdT7Wh