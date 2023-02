Foto: Uzbrukumā Vuhledarai okupanti zaudējuši vismaz 31 tehnikas vienību

Uzbrukumā Doneckas apgabala pilsētiņai Vuhledarai okupanti zaudējuši vismaz 31 tehnikas vienību, liecina atvērto avotu analītiķu apkopotie dati.

Vuhledara ir viens no karstākajā frontes sektoriem Ukrainas austrumos. Iepriekš publicēti video liecina, ka pilsēta ir pamatīgi izpostīta, turklāt okupanti pret to likuši lietā šausminošo ugunsmetēja sistēmu "Solncepek".

Savukārt viens no Ukrainas karā izmantoto ieroču uzskaites blogiem, atsaucoties uz drona attēliem no Vuhledaras apkārtnes, secina, ka uzbrukumā pilsētai okupanti zaudējušu prāvu tehnikas daudzumu. Par cik ilgu laika posmu, vai tā ir viena vai vairākas kaujas, gan nav precizēts.

Saskaņā ar šiem "Ukrainas ieroču izsekotājs" aprēķiniem uzbrucēji pie Vuhledaras zaudējuši 13 tankus (pārsvarā T-72B3), 12 kājnieku kaujas mašīnas (BMP), divas MT-LB bruņumašīnas, IMR militāro inženieru mašīnu, kā arī citus transportlīdzekļus – kopumā vismaz 31.

Kā liecina atvērto avotu analītiķu grupas "Oryx" dati, Krievijas zaudētās kaujas tehnikas apmēri kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma sasniedz kolosālus apmērus.

Runājot tikai par tankiem, 1000 Krievijas tanki ir iznīcināti, 544 sagrābuši Ukrainas spēki, 79 ir bojāti un 65 pamesti – kopā tie ir 1688 zaudēti tanki, liecina "Oryx" pārbaudītie dati, kas iekļauj tikai foto vai video materiālos apstiprinātus zaudējumus. Līdz ar to pilnais zaudēto tanku apjoms varētu būt vēl lielāks.

Saskaņā ar "Oryx" informāciju Ukraina karā ir zaudējusi 459 tankus, taču lielāku skaitu – vairāk nekā 500 – ir sagrābusi no Krievijas spēkiem. Pašlaik Ukraina gaida jaunas modernu tanku piegādes no Rietumiem. Amerikāņu "Abrams", vācu "Leopard 2" un britu "Challenger 2" tiek uzskatīti par spējīgāku tehniku nekā vairums Krievijas bruņojumā esošo tanku.

Kopējie Krievijas militārās tehnikas zaudējumi Ukrainā veido vairāk nekā 9000 vienību, savukārt Ukraina zaudējusi 2934 kaujas transportlīdzekļus, liecina "Oryx" apkopojums.

Savukārt Ukrainas armijas Ģenerālštābs savas atskaitēs ziņo par 3258 līdz šim iznīcinātiem pretinieka tankiem un 6471 bruņumašīnām.

