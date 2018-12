Foto: Viļņas katedrāles laukumu rotā 300 tūkstošus eiro vērta svētku eglīte

Sestdien, 1. decembrī, Lietuvas galvaspilsētas Viļņas katedrāles laukumā tika iedegta Ziemassvētku egle, ziņo portāls "delfi.lt".

Egli, kurai dots nosaukums "Laiks", rotā dažādi klasiskā pulksteņa mehānismi, zobrati, kā arī pieci kilometri apgaismojošo rotājumu. Tā ir 27 metrus augsta un 50 metrus plata, un aptver gandrīz visu Ziemassvētku ciematiņa laukumu.

"Leģenda par ļoti skaistajām Viļņas eglēm izplatās tālu un skaļi. Ziemassvētki ir maģisks laiks, kad Viļņu piepilda cilvēki, un tas ir liels veiksmes stāsts Eiropas un pasaules mērogā. Priecājos, ka arī paši lietuvieši Ziemassvētkus sagaida Viļņā – aptaujas liecina, ka gandrīz trešā daļa Lietuvas iedzīvotāju atbrauc uz Viļņu," klātesošos uzrunāja Viļņas mērs Remigijs Šimašus.

Egle atrodas laukumā pie Viļņas katedrāles, kas svētku laikā ir iekārtots kā Ziemassvētku ciematiņš. Tā vadītājs Pauļus Jurgutis portālam "delfi.lt" pauda, ka šī gada svētku sauklis ir "Viļņa – laiks Ziemassvētkiem". Viņš skaidroja, ka šī gada simbols ir katedrāles zvanu tornis, kas ir pulkstenis: "Pulkstenis pārceļas uz laukuma un ir iekļauts mākslas kompozīcijā. Arī pašā laukumā ir klasisks pulkstenis ar romiešu cipariem".

"Mēs atzīmējam simtgadi, kurai ir atskaites punkts. Ir arī Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Jauno gadu skaitām ačgānā secībā, gaidot pusnakti. Šo ideju gribēju realizēt jau sen, un to izdarīju šogad," laukuma ideju skaidroja Jurgutis.

Šogad Ziemassvētku ciematiņam tika piešķirti ap 300 tūkstoši eiro, taču pagājušo gadu – 200 tūkstoši eiro.

Portāls "Delfi.lt" arī atgādina, ka pagājušā gada Viļņas Ziemassvētku eglīte kļuva par slavenību – portāls "European Best Destination" to nosauca par skaistāko eglīti visā Eiropā. To rotāja 70 tūkstoši spuldzīšu un 900 eglīšu mantiņas.

Jau ziņots, ka pirms diviem gadiem Lietuvā tika sacelta pamatīga jezga ap galveno svētku simbolu - egli. Vērīgākie soctīklu lietotāji pamanījuši pārāk lielu līdzību ar pagājušā gada Maskavas svētku egli, vēsta "Delfi.lt".