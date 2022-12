Foto: Zelenskis apmeklē Bahmutu

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš neizziņotā vizītē ieradies Bahmutā, pilsētā, kas jau mēnešiem atrodas nepārtrauktas artilērijas ugunīs, vēsta medijs BBC.

Zelenskis Bahmutā tikās ar Ukrainas bruņotajiem spēkiem un pasniedza apbalvojumus karavīriem.

President @ZelenskyyUa visited Bakhmut and presented awards to our Defenders.