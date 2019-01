Francijā aiztur 'dzelteno vestu' līderi Druē

Francijas policija trešdien aizturēja vienu no "dzelteno vestu" protestu kustības līderiem Ēriku Druē par to, ka viņš bija organizējis demonstrāciju Parīzes centrā, to nepiesakot.

Druē, kuram jau draud prāva par ieroča nēsāšanu, tika aizturēts, kad viņš devās uz Elizejas laukiem, informēja ziņu avots policijā. Šodien pēcpusdienā viņš tika atbrīvots. Vairāki desmiti demonstrantu trešdienas vakarā bija sapulcējušies pie "McDonalds" restorāna Triumfa arkas tuvumā, gaidot Druē ierašanos.

"Dzelteno vestu" kustība radās novembra vidū kā reakcija uz plānotu degvielas nodokļa paaugstināšanu, bet ātri pārauga plašākā kustībā pret Francijas prezidenta Emanuela Makrona politiku. Protestētāji valkā atstarojošās dzeltenās vestes, no kā arī aizgūts šīs protestu kustības nosaukums.

Šo protestu dalībnieki ir vairākkārt iesaistījušies sadursmēs ar policiju Parīzē un citās Francijas lielpilsētās.

Druē pirmoreiz tika aizturēts decembrī, un viņam 5. jūnijā draud prāva par "aizliegta D kategorijas ieroča nēsāšanu", informēja ziņu avots tiesu aprindās.

Francijas kreiso radikāļu līderis un ass Makrona kritiķis Žans Liks Melanšons tviterī ierakstīja: "Ēriks Druē atkal aizturēts, kāpēc? Varas ļaunprātīga izmantošana. Politizēta policija uzbrūk un vajā dzelteno vestu kustības līderus."

Piekāpjoties protestētājiem, valdība sākotnēji paziņoja par atteikšanos no iecerētās degvielas nodokļa paaugstināšanas, bet decembra vidū Makrons paziņoja par minimālās algas paaugstināšanu un piekāpšanos arī attiecībā uz izteikti nepopulāro nodokļu palielināšanu pensionāriem.

Kopš tā brīža protestu kustība ir sašķēlusies mērenajos, kas vēlas iesaistīties dialogā ar valdību, un radikāļos, kuri grib turpināt protestus. Demonstrāciju dalībnieku skaits ir samazinājies, tomēr tās turpinās. Nākamā "dzelteno vestu" demonstrācijā Parīzē plānota sestdien.

Druē aizturēšana, iespējams, liecina, ka valdība gatavojas ieņemt stingrāku nostāju pret protestētājiem.

Pēc atbrīvošanas Druē žurnālistiem sacīja, ka aizturēšanas brīdī bijis ceļā uz restorānu kopā ar vēl četriem cilvēkiem. "Man nebija mugurā dzeltenā veste, es vienkārši gāju pa trotuāru," sacīja Druē, savu aizturēšanu nodēvējot par neizprotamu.

"Es neesmu "dzelteno vestu" pārstāvis. Ar vai bez manis, tas turpināsies," runājot par protestiem, sacīja Druē. "Tas nebija aicinājums uz demonstrāciju," viņš piebilda, noliedzot apgalvojumus, ka viņš aicinājis trešdienas vakarā protestēt Elizejas laukos, par to iepriekš neinformējot varasiestādes.

Francijas ekonomikas ministrs Bruno Lemērs aizstāvēja Druē aizturēšanu, norādot, ka tā izpaužas likuma varas respektēšana. Ministrs uzsvēra, ka ir tikai normāli, ja likuma pārkāpšanai ir sekas. Francijas likumi nosaka, ka protestu organizētājiem ir jāinformē varasiestādes par protestu norises vietu vismaz trīs dienas pirms tam, bet "dzelteno vestu" kustība šo likumu ne vienmēr ir ievērojusi. Demonstrācijas bieži notikušas spontāni.

Francijas galēji labējās partijas "Nacionālā savienība" (RN) līdere Marina Lepēna pārmeta valdībai "oponentu politisko tiesību sistemātisku pārkāpšanu", kamēr kāds Lepēnas partijas biedrs nodēvēja Druē par varoni un mocekli.

33 gadus vecais kravas automašīnas šoferis bieži bijis redzams televīzijā, uzstājoties kā "dzelteno vestu" protestu kustības "apolitiskais" preses pārstāvis. Viņš izpelnījies kritiku par sazvērestību teoriju izplatīšanu internetā un balsošanu par Lepēnu pērnā gada vēlēšanās, ko viņš noliedzis.

Druē kļuva populārs ar saviem video sociālajā tīklā "Facebook" un bija viens no pirmajiem, kurš aicināja visā valstī protestēt pret degvielas nodokļa paaugstināšanu. Viņš kļuva par vadošo balsi, aicinot pulcēties uz pirmo šādu demonstrāciju Elizejas laukos 1. decembrī, kad protesti pārauga vardarbībā un notika protestētāju sadursmes ar policistiem.

Druē savā kontā "Facebook" arī aicināja trešdien vakarā pulcēties uz protestiem Elizejas laukos.