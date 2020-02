Francijā apstiprināts pirmais nāves gadījums no jaunā koronavīrusa

Pēc inficēšanās ar jauno koronavīrusu "Covid-19" Francijā piektdien miris kāds tūrists no Ķīnas. Tas ir pirmais reģistrētais nāves gadījums ārpus Āzijas, sestdien ziņo ārvalstu medijs BBC.

Mirušais ir 80 gadus vecs vīrietis no Hubei provinces, paziņojusi Francijas veselības ministre Agnese Buzīna.

BBC vēstī, ka vīrietis ieradies Francijā 16. janvārī, bet 25. janvārī ievietots slimnīcā Parīzē. Pēc ievietošanas slimnīcā viņam noteikta karantīna.

"Viņa veselības stāvoklis strauji pasliktinājies. Vairākas dienas viņš bija kritiskā stāvoklī," paziņojumā medijiem teikusi Francijas veselības ministre, ziņo "The New York Times". Ministre neatklāja mirušā pacienta identitāti, taču norādīja, ka kopā ar vīrieti tika hospitalizēta arī viņa meita, kurai, tāpat kā tēvam, diagnosticēts "Covid-19". Viņu drīzumā plānots no slimnīcas izrakstīt.

Upuris un viņa meita ir starp 11 apstiprinātajiem saslimšanas ar jauno koronavīrusu gadījumiem Francijā. To vidū bija arī pieci Lielbritānijas pilsoņi, kuri uzturējās slēpošanas kūrortā Francijas Alpos.

Jau ziņots, ka Ķīnas nacionālā veselības komisija sestdien pavēstījusi, ka mirušo skaits jaunā koronavīrusa uzliesmojumā valstī sasniedzis 1523 un apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits - 66 492.

Līdz sestdienai Honkongā tika reģistrēti 56 infekcijas gadījumi un viens nāves gadījums, bet Makao - 10 infekcijas gadījumi.

Japānā ir reģistrēti 259 infekcijas gadījumi, tai skaitā 218 uz viena kruīzu kuģa, un viens nāves gadījums.

Singapūrā reģistrēti 67 infekcijas gadījumi, Taizemē - 33, Dienvidkorejā - 28, Malaizijā - 19, Taivānā - 18, Vjetnamā un Vācijā - pa 16, ASV - 15 infekcijas gadījumi, neskaitot viena ASV pilsoņa nāves gadījumu Ķīnā, Austrālijā - 14 infekcijas gadījumi, Francijā - 11, Lielbritānijā - deviņi, Apvienotajos Arābu Emirātos un Kanādā - pa astoņiem, Filipīnās - trīs infekcijas gadījumi, ieskaitot vienu nāves gadījumu, Indijā un Itālijā - pa trim infekcijas gadījumiem, Krievijā un Spānijā - pa diviem, Beļģijā, Nepālā, Šrilankā, Zviedrijā, Kambodžā, Somijā, Ēģiptē - pa vienam infekcijas gadījumam.