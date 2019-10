Francija iebilst ES iestāšanās sarunu uzsākšanai ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju

Francijas prezidents Emanuels Makrons piektdien noraidījis sarunu uzsākšanu par Albānijas un Ziemeļmaķedonijas pievienošanos Eiropas Savienībai (ES), ziņo aģentūra "Reuters".

Makrons izteicies, ka sarunas par šo valstu pievienošanos ES nevar sākt, kamēr netiek mainīta kārtība kādā tiek izvērtēta kandidātvalstu atbilstība uzņemšanas kritērijiem. “Viņš savu pozīciju nemainīja, lai gan Vācija un citi vēlējās to mainīt,” Makrona nostāju aģentūrai raksturojis kāds ES diplomāts.

Ne visas ES dalībvalstis bija sajūsminātas par šo Francijas nostāju. Itālijas premjers Džuzepe Konte to nosauca par “vēsturisku kļūdu”. “Mums bija jāuzsāk pievienošanās sarunas, es esmu ļoti vīlies,” izteicās Konte. Beļģijas premjers Šarls Mišels norādīja, ka Balkānu valstu pievienošanās ES ir stratēģiski svarīgs jautājums. Lai uzsāktu iestāšanās sarunas, nepieciešama visu ES dalībvalstu piekrišana.

Pastāv bažas, ka ES vilcināšanos saistībā ar šo valstu pievienošanās sarunu uzsākšanu var izmantot citas valstis, tostarp Krievija un Ķīna.

Ziemeļmaķedonijas premjers Zorans Zaevs pirms šobrīd notiekošā ES samita Briselē paziņoja, ka Ķīna un Krievija “aizpildīs vakuumu”, ko atstās eiropieši. Savukārt Ziemeļmaķedonijas ārlietu ministrs Nikola Dimitrovs mikroblogošanas vietnē “Twitter” aicināja ES būt atklātiem. “Ja vairs nepastāv vienprātība par Rietumbalkānu Eiropas nākotni (..) iedzīvotāji ir pelnījuši to zināt,” rakstīja ministrs.

The least that the European Union owes the region is to be straightforward with us. If there is no more consensus on the European future of the Western Balkans, if the promise of Thessaloniki 2003 does not stand, the citizens deserve to know. 1/3