Francijā protesti pret lēmumu virzīt pensiju reformu bez apstiprināšanas apakšpalātā

Ceturtdien Francijā notikusi sadursme starp policiju un protestētājiem pēc tam, kad valdība lēma virzīt pensiju reformu bez tās apstiprināšanas parlamenta apakšpalātā, ziņo raidsabiedrība BBC.

Valdības plāni palielināt pensionēšanās vecumu izraisīja saspringtas politiskās diskusijas un nu jau divus mēnešus ilgušus protestus. Neapmierinātu iedzīvotāju pūlis pulcējās Parīzē Konkordijas laukumā, lai protestētu pret valdības lēmumu palielināt pensionēšanās vecumu no 62 uz 64 gadiem.

