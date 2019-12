Francijā streiku dēļ valda drūma priekšsvētku gaisotne

Šogad Ziemsvētku priekšvakars Francijā ir neierasti drūms, divdesmito dienu turpinoties transporta darbinieku streikam, kas liedz daudziem nokļūt pie savām ģimenēm uz tradicionālajām svētku vakariņām.

Streika dēļ atcelti vai aizkavēti tūkstošiem dzelzceļa reisu, bet taksometri, kopbraukšanas pakalpojumu dienesti un autonomas nespēj apkalpot lielo gribētāju skaitu. Sarunās ar arodbiedrībām par prezidenta Emanuela Makrona iecerēto pensiju sistēmas reformu pagājušajā nedēļā nav izdevies rast kompromisu, un streikojošie noraidījuši aicinājumus izsludināt Ziemsvētku "pamieru", ja vien valdība neatteiksies no savas ieceres.

Sarunas paredzēts atsākt tikai 7.janvārī, pirmdien paziņojusi premjerministra Eduāra Filipa kanceleja. Streiks, kas sākās 5.decembrī, līdz šim pamatā skāra ikdienas braucējus, īpaši Parīzē, tās apkārtnē un citās lielākajās pilsētās, taču tagad tas skāris arī desmitiem tūkstošiem francūžu, kas iepriekš iegādājušies biļetes, cerot svētkus pavadīt kopā ar ģimeni vai draugiem.

Dzelzceļa uzņēmums SNCF spējis otrdien nodrošināt tikai 40% no ātrgaitas vilcienu TGV un reģionālo vilcienu TER reisiem, bet no iekšpilsētas un piepilsētas vilcieniem kursē tikai katrs piektais. No vilcieniem starptautiskajos maršrutos kursē no vienas līdz divām trešdaļām.

No 16 galvaspilsētas metro līnijām sešas ir pilnībā slēgtas, bet astoņas nodrošina ievērojami ierobežotus pakalpojumus. Kā parasti pilnībā darbojas tikai divas Parīzes metro līnijas, kurās kursē vilcieni bez mašīnistiem.

Nepatīkams pārsteigums gaida arī tos galvaspilsētas apkārtnes iedzīvotājus, kas Ziemsvētku vakaru bija iecerējuši pavadīt Parīzē, jo SNCF paziņojis, ka otrdienas pēcpusdienā slēgs vairākus piepilsētas maršrutus. Daļa no tiem atsāks darboties trešdienas priekšpusdienā, bet daļa - tikai ceturtdien.

Streiku organizatori cer, ka atkārtosies 1995.gada situācija, ka pēc trīs nedēļas ilgajiem metro un dzelzceļa darbinieku streikiem Ziemsvētku priekšvakarā toreizējā valdība bija spiesta atteikties no pensiju sistēmas reformas iecerēm. Tikmēr mazumtirgotāji, viesnīcnieki un restorānu īpašnieki, īpaši Parīzē, žēlojas, ka gada svarīgākajā tirdzniecības sezonā dramatiski kritušies ieņēmumi.

Šo nozaru apvienības vēsta, ka apgrozījums salīdzinājumā ar pagājušā gada Ziemsvētkiem ir krities no 30 līdz 60%. Savukārt SNCF ziņo, ka uzņēmuma zaudējumi līdz šim sasnieguši 400 miljonus eiro.

Sabiedriskā transporta darbinieku streikiem sākuši pievienoties arī citās sabiedriskā sektora nozarēs strādājošie, un pēdējo dienu laikā ražošanas apjomu bijušas spiestas samazināt dažas naftas pārstrādes rūpnīcas, bet tūkstošiem mājsaimniecību palikušas bez elektroapgādes. Saskaņā ar sestdien publicētajiem aptaujas rezultātiem sabiedrības atbalsts streikam mazinājies par trīs procentpunktiem, tomēr streikojošajiem atbalstu joprojām pauž 51% francūžu.