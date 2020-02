Francijā tiesas priekšā stājas par ārlietu ministru uzdevušies viltvārži

Francijā sākas tiesas process pret grupējumu, kas izkrāpis desmitiem miljonus eiro, izliekoties par pašreizējo ārlietu ministru Žanu-Īvu Ledriānu, vēsta "The Guardian".

Uzvilkuši silikona maskas, apsūdzētie caur saziņas programmu "Skype" uzdevušies par franču politiķi un šī brīža ārlietu ministru Žanu-Īvu Ledriānu. Viņu upuru sarakstā ir daudzi turīgi un franču sabiedrībā zināmi cilvēki, tostarp miljardieris, garīgais līderis Aga Kāns, kuram nozagti divdesmit miljoni eiro.

Sākot ar 2015. gadu, viltvārži veica zvanus vairāk nekā 150 adresātiem. Trīs no tiem krāpnieku grupai izdevās apmānīt. Vīrieši upuriem prasījuši naudu "slepenas operācijas" veikšanai, solot vēlāk to atmaksāt. "Viltus ministrs" arīdzan stāstījis, ka līdzekļi nepieciešami, lai samaksātu izpirkuma maksu par Mali un Sīrijā sagūstītajiem Francijas pilsoņiem.

Apsūdzēto telefonos policija atradusi bildes arī ar silikona maskām, kas izskatās pēc Monako prinča Albēra II, liekot domāt, ka grupējums plānojis vēl vienu noziegumu, raksta "The Guardian".

"Es ceru, ka taisnīgums ņems virsroku un šie krāpnieki tiks sodīti," Ledriāns sacījis franču medijiem. Ārlietu ministrs piebildis, ka ir sašutis un aizvainots par sava vārda ļaunprātīgu izmantošanu.

Otrdien paredzētajā tiesas sēdē kopumā tiek apsūdzēti septiņi vīrieši. Franču izcelsmes Izraēlas pilsoņi Žilberts Čikli (redzams attēlā) un Antonijs Lazarevičs tiek uzskatīti par grupas līderiem. Viņi noliedz sev izvirzītās apsūdzības.

Taču iepriekš intervijā franču televīzijai 2010. gadā Čikli, kurš iepriekš sodīts par līdzīgiem noziegumiem, stāstījis, ka viņam ir interese par krāpniecību kā "spēli". "Vai nu tev ir talants, vai nu nav. Tas ir kā ar slaveniem aktieriem. Kas attiecas uz mani, var teikt, ka man ir talants," viņš teicis.

Iedvesmojoties no Čikli dzīvesstāsta, franču režisors Paskāls Elbē 2015. gadā izveidojis filmu "Je Compte Sur Vous" (angļu valodā "Thank You for Calling").