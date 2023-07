Francijā turpinās nemieri; Marseļā policija liek lietā asaru gāzi

Francijā piekto nakti turpinās protesti, kurus izraisījusi kāda jaunieša nāve - alžīriešu izcelsmes puisis Nahels gāja bojā, kad ar nomas auto centās aizbēgt no likumsargiem un viens no policistiem viņu sašāva. Marseļā naktī uz sestdienu notikušas kārtējās nemiernieku sadursmes ar policiju; pūļa savaldīšanai likta lietā asaru gāze, vēsta BBC.

Sestdien - dienā, kad vienā no Parīzes priekšpilsētas mošejām notikušas nonāvētā jaunieša bēres, - smagākās sadurmes notikušas Marseļā, nekārtības turpinājušās arī Lionā, Nicā un Strasbūrā. Parīzē aizturēti vairāk nekā 100 cilvēku, taču aizvadīta salīdzinoši mierīgāka nakts, vēsta ārvalstu mediji. Sestdien visā valstī mobilizēti 45 000 policistu un kopumā šajās dienās Francijā aizturēti simtiem nemiernieku.

Nahels tika nošauts pēc tam, kad viņš atteicās pakļauties policijas prasībai apturēt auto, lai veiktu pārbaudi. Viens no likumsargiem izšāva uz bēgošo autovadītāju, kā rezultātā 17 gadus vecais jaunietis gājis bojā. Policists, kurš izdarīja nāvējošo šāvienu, apsūdzēts slepkavībā un atvainojies ģimenei.

Nāhela nāve ir atkārtoti izraisījusi diskusijas par situāciju Francijas policijā, tostarp par pretrunīgi vērtēto 2017. gadā pieņemto likumu, kas ļauj policijas darbiniekiem šaut, ja autovadītājs ignorē pavēli apstāties.

Tāpat tas raisījis jautājumus par iespējamu rasismu Francijas sabiedrībā. ANO Cilvēktiesību birojs pavēstījis, ka nemieri ir iespēja Francijai "risināt dziļas rasisma problēmas tiesību aizsardzībā".

Savukārt Francijas prezidents Emanuels Makrons piektdien "ar vislielāko stingrību" nosodīja vardarbību un pauda, ka Nāhela nāve tiek izmantota, lai attaisnotu vardarbību. Prezidents šo rīcību nosaucis par "nepieņemamu pusaudža nāves izmantošanu".

Franc Attali lost 100,000 euros (£86,000) in a night, his shop one of dozens in Marseille broken into by rioters.

The most intense clashes with the police during this night’s rioting took place in the city of Marseille.

Nearly 500 rioters were arrested across France tonight pic.twitter.com/JTR4q2QqVa