Francijā ugunsgrēkā invalīdu brīvdienu mājā 11 bojāgājušie

Ugunsgrēkā invalīdu brīvdienu mājā Francijas austrumos dzīvību zaudējuši 11 cilvēki, pavēstīja amatpersonas.

Iepriekš tika ziņots, ka pēc ugunsgrēka Vintsenaimā pazuduši desmit invalīdi un viens aprūpētājs.

Ugunsgrēks izraisījies trešdienas rītā ap pulksten 6.30. Tobrīd brīvdienu mājā uzturējās 28 cilvēki.

Vietējā prokuratūra ziņoja par divām pieaugušo grupām, vienā grupā bijuši invalīdi.

17 cilvēkiem izdevies izkļūt no nama vēl pirms ugunsdzēsēju ierašanās. To lielākā daļa bija no ēkas pirmā stāva.

Viens cilvēks guvis savainojumus, vēl viens nonācis šoka stāvoklī.