Francijai pauž nožēlu par Trampa lēmumu apturēt PVO finansēšanu

Francija trešdien paudusi nožēlu par ASV prezidenta Donalda Trampa lēmumu apturēt finansējumu Pasaules Veselības organizācijai (PVO), vēsta raidsabiedrība CNN.

Tramps otrdien paziņoja, ka aptur ASV finansējumu PVO, kritizējot organizāciju par reakciju uz Covid-19 uzliesmojumu un apsūdzot to patiesās situācijas Ķīnā slēpšanā. Tramps norādīja, ka finansēšana tiek pārtraukta, kamēr tiks veikta pārbaude par PVO rīcību.

"Šo situāciju mēs acīmredzami nožēlojam, ņemot vērā Francijas un prezidenta pieķeršanos multilaterālismam," paziņoja Francijas valdības pārstāve Sibeta Ndiaje.

Valdība pauž nožēlu katru reizi, kad tiek dzīts ķīlis multilaterālās attiecībās, viņa papildina.

Francija pauž cerību, ka situācija ātri atgriezīsies pie ierastās un ka PVO spēs netraucēti veikt savu darbu.

Pret PVO finansējuma apturēšanu iestājusies arī Amerikas Medicīnas asociācija. Organizācijas prezidente Patrice Harisa norāda, ka šis nav īstais brīdis pārtraukt atbalstīt PVO.

"Pārtraukt PVO finansēšanu gadsimta smagākās sabiedrības veselības krīzes laikā ir bīstams un nepareizs solis," viņa uzsver.

Savukārt Lielbritānija paziņojusi, ka PVO ir svarīga loma globālajā cīņā pret Ciovid-19 slimību. Lielbritānija pirms tam šonedēļ paziņoja, ka palielinās savu ieguldījumu PVO budžetā par 81 miljonu dolāru.

ASV ik gadu PVO atvēl 400 līdz 500 miljonus dolāru. Tramps savā paziņojumā uzsvēra, ka Ķīna organizācijas budžetā iegulda vien 40 miljonus dolāru.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā divi miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 614 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 127 tūkstoši cilvēku, no kuriem vairāk nekā 26 tūkstoši ASV.

Vairāk nekā 491 tūkstotis cilvēku pasaulē ir izveseļojušies.