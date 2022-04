Francijas prezidenta vēlēšanās uzvaru svin Makrons, liecina aptaujas (plkst. 23.09)

Francijas prezidenta vēlēšanās uzvarējis līdzšinējais Elizejas pils saimnieks Emanuels Marons, atsaucoties uz vēlētāju aptauju datiem, vēsta raidsabiedrība BBC.

Aplēses liecina, ka Makrons vēlēšanās ir uzvarējis galēji labējo kandidāti Marinu Lepēnu.

Savā uzrunā Makrons pateicās atbalstītājiem un visai Francijas tautai, uzsverot, ka lielākā daļa izvēlējusies uzticēties viņam, ziņo BBC.

Viņš solīja strādāt taisnīgākas sabiedrības, kā arī vīriešu un sieviešu līdztiesības labā, aicinot izrādīt cieņu, jo Francija šobrīd ir sašķelta. "Neviens netiks atstāts malā," viņš teica.

Tāpat savā runā viņš arī atzina, ka karš Ukrainā pierāda, ka šobrīd mēs dzīvojam traģiskā laikā, piebilstot, ka Francijai jāstiprina savi spēki.

Uzrunas noslēgumā viņš uzsvēra, ka ir lepns atkal kalpot Francijas tautai.

Aptaujas, ko telekanālu "France 2" un "TF1" uzdevumā veikušas socioloģisko pētījumu kompānijas, balstoties uz sākotnējiem balsu skaitīšanas rezultātiem, Makrons ieguvis 57,6-58,2% balsu, kamēr Lepēna – 41,8-42,4%, vēsta aģentūra LETA.

Aģentūra "Reuters" vēsta, ka tad, kad dati par Makrona uzvaru parādījušies uz ekrāna Eifeļa torņa pakājē, tur sapulcējušies viņa atbalstītāji uzgavilēja, apskāvās, kā arī māja ar Francijas un Eiropas Savienības karogiem.

Lepēna saviem atbalstītājiem paziņoja, ka cīņa vēl nav beigusies, taču sasniegtais rezultāts ir vēsturisks, kā arī pateicās visiem, kuri viņu atbalstījuši, vēsta BBC.

Tāpat BBC ziņo, ka šī ir nepārprotama prezidenta Makrona uzvara: viņa pārsvars pār Lepēnu ir pietiekami liels, lai viņš varētu būtu pārliecināts par savu otro termiņu prezidenta amatā.

Makronu ar uzvaru apsveicis arī Britu premjers Boriss Džonsons, tviterī vēstot, ka ar nepacietību gaida sadarbību ar atkārtoti ievēlēto līderi – "vienu no mūsu tuvākajiem un svarīgākajiem sabiedrotajiem".

Congratulations to @EmmanuelMacron on your re-election as President of France. France is one of our closest and most important allies. I look forward to continuing to work together on the issues which matter most to our two countries and to the world.