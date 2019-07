Francijas, Vācijas un Lielbritānijas līderi aicina glābt Irānas kodolvienošanos

Francijas, Vācijas un Lielbritānijas līderi svētdien nākuši klajā ar kopīgu paziņojumu, kurā aicina sākt jaunu dialogu, lai glābtu tieši pirms četriem gadiem parakstīto Irānas kodolvienošanos.

Viņi pauduši bažas, ka vēsturiskā vienošanās var izirt, bet vienlaikus arī ticību, ka Teherānas spēkos ir to izglābt.

"Mēs uzskatām, ka pienācis laiks rīkoties atbildīgi, meklējot iespējas apturēt spriedzes eskalāciju un atsākt dialogu," teikts Francijas prezidenta Emanuela Makrona, Lielbritānijas premjerministres Terēzas Mejas un Vācijas kancleres Angelas Merkeles paziņojumā, ko izplatījusi Elizejas pils.

"Riski ir tādi, ka visām iesaistītajām pusēm jāapstājas un jāpārdomā savas rīcības iespējamās sekas," tajā uzsvērts.

ASV prezidents Donalds Tramps pērn paziņoja, ka ASV vienpusējā kārtā izstājas no vienošanās, kas tika noslēgta, lai ierobežotu Irānas kodolprogrammu apmaiņā pret Teherānai noteikto sankciju atcelšanu, tikmēr Lielbritānija, Francija un Vācija, kas arī parakstījušas šo vienošanos, solīja to izglābt, un arī Arī Krievija un Ķīna, kuru paraksti ir zem šī līguma, pauda vēlmi to saglabāt.

Tieši gadu pēc tam Irāna paziņoja, ka pārtrauks ievērot atsevišķus vienošanās aspektus, ja pārējās rietumvalstis, kas parakstījušas vienošanos, nenodrošinās solīto sankciju atcelšanu.

Šomēnes Teherāna pavēstīja, ka pārsniegusi kodolvienošanās noteikto pieļaujamo bagātinātā urāna krājumu apmēru un urāna bagātināšanas līmeni.

Triju valstu līderi savā paziņojumā uzsvēruši, ka kodolvienošanās pastāvēšana ir atkarīga no Irānas, un aicinājuši Teherānu pārskatīt savus iepriekšējos lēmumus.

Palikušās līgumslēdzējas valstis, tostarp Lielbritānija, Francija un Vācija, ir centušās saglabāt vienošanos, cita starpā attīstot naudas pārskaitījumu sistēmu "Instex", kas ļauj Irānai apiet ASV sankcijas un turpināt slēgt darījumus ar starptautiskajiem partneriem.