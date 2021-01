Francisks un bijušais pāvests Benedikts XVI vakcinējušies pret Covid-19

Pāvests Francisks un viņa priekštecis, bijušais pāvests Benedikts XVI vakcinējušies pret jauno koronavīrusu, ceturtdien paziņojis Vatikāns.

"Es varu apstiprināt, ka Vatikāna Pilsētvalsts vakcinācijas programmas ietvaros pāvests Francisks un emeritētais pāvests saņēmuši pirmo vakcīnas devu," paziņoja Vatikāna pārstāvis sakariem ar presi Mateo Bruni. Mediji jau ziņoja, ka 84 gadus vecais Francisks trešdien vakcinējies pret Covid-19, bet amatpersonas to apstiprināja tikai šodien. Vakcinācijas kampaņa Vatikānā sākās trešdien.

Portāls "Vatican News" ziņoja, ka 93 gadus vecais Benedikts XVI vakcinēts šorīt. Benedikts XVI, kurš no pāvesta amata atkāpās 2013.gadā, dzīvo klosterī Vatikāna dārzos, un viņa veselības stāvoklis ir ļoti trausls.

Pāvests intervijā, kas Itālijas telekanālos tika pārraidīta svētdien, sacīja, ka no ētiskā skatu punkta ikvienam ir jāvakcinējas pret Covid-19. "Es uzskatu, ka no ētiskā skatu punkta visiem ir jāvakcinējas, jo no tā ir atkarīga citu cilvēku veselība un dzīvība," sacīja pāvests. "Eksistē šis [vakcīnu] pašnāvnieciskais noraidījums, ko es nespēju izskaidrot, bet šodien mums ir jāvakcinējas," norādīja pāvests.

Pāvestam agrāk viņam bijušas nopietnas problēmas ar plaušām, tādēļ pastāv liels risks, ka inficēšanās gadījumā viņam būtu smaga slimības gaita. 21 gada vecumā viņš gandrīz nomira. Viņam attīstījās plaušu plēves iekaisums, kā dēļ nācās izoperēt daļu no vienas plaušas.