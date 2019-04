Frankfurtē kontrolētā zemūdens sprādzienā iznīcina upē atrastu aviācijas bumbu

Vācijas speciālisti svētdien Frankfurtē kontrolētā zemūdens sprādzienā sekmīgi iznīcinājuši šonedēļ Mainas upē atrastu Otrā pasaules kara laika ASV aviācijas bumbu, ūdens šaltīm no spēcīgā sprādziena paceļoties vairāku metru augstumā.

250 kilogramus smagā bumba otrdien tika atrasta Frankfurtes ugunsdzēsēju niršanas mācību laikā. Sākotnēji nebija skaidrs, vai to izdosies neitralizēt tāpat vai arī nāksies uzspridzināt.

Svētdienas rītā drošības apsvērumu dēļ tika evakuēti aptuveni 600 cilvēki no pilsētas centra - gan no Frankfurtes katedrāles apkaimes vecpilsētā, gan no pretējā upes krasta.

Pēc sekmīgā sprādziena varas iestādes paziņojušas, ka situācija ir droša.

Lai gan kopš kara beigām pagājuši jau vairāk nekā 70 gadi, Vācijā joprojām tiek atrastas gan kara laika bumbas, gan cita munīcija.