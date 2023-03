Frontē krievi zaudējuši 1900 tankus, ukraiņi - 500. Kā 'Oryx' skaita bruņutehnikas vrakus

Intensīvā karadarbība Ukrainā ne tikai prasa daudz dzīvību, bet arī strauji deldē abu tehnoloģiski smagi bruņoto valstu ieroču krājumus. Eiropā bāzētā entuziastu komanda "Oryx" uzņēmusies šķietami neiespējamo – uzskaitīt abu pušu zaudējumus. Atskaites punkts ir stingrs – video vai foto liecība, "Delfi" stāsta viens no zaudēto tehnikas vienību skaitītājiem Jakubs Janovskis.

Savus zaudējumus karavīri filmē paši, kā arī pretinieki propagandas un pašiedvesmas nolūkos apzināti izplata otras puses tehnikas iznīcināšanas kadrus. Tāpat bojātu, pārņemtu un iznīcinātu tehniku mēdz fiksēt civilpersonas pēc tam, kad aktīvā karadarbība kādā vietā noslēgusies, vai tās pārvietošanas laikā. Lai gan daļa attēlu ir propagandas apzināti izplatīta, lielā mērā kā vienā, tā otrā pusē ne karavīri, ne civilpersonas, pat par spīti aizliegumiem, nespēj atturēties no iespaidīgās tehnikas iemūžināšanas ar vienmēr pie rokas esošajiem telefoniem.

Tā ir laikmeta iezīme, kas ļāva ar iepriekš nepieredzētu klātbūtnes sajūtu sekot gan Sīrijas pilsoņkara aktīvajiem posmiem, gan arī cīņai pret islāmistu teroristisko organizāciju "Daesh" Irākā un Sīrijā. Tieši aktīvās karadarbības laikā Sīrijā radās vesela kopiena, kas sekoja frontes līnijas pārmaiņām reālajā laikā, ko ļāva regulāra foto un video plūsma no tās. Vieni specializējās kaujinieku grupējumu dalījumā, citi – atrašanās vietas noteikšanā, bet vēl citi – izmantotās tehnikas atpazīšanā un uzskaitē, visiem kopā faktiski izveidojot reāllaika kara gaitas fiksāciju nākamajām paaudzēm.

Tajā savam priekam iesaistījās arī divi draugi no Nīderlandes un savu skrupulozo iznīcinātās bruņutehnikas uzskaiti publicēja blogā "Oryx". Neatkarīgi no viņiem pats savu prettanku ieroču izmantošanas uzskaiti, no darba brīvajā laikā ievācot un saglabājot vizuālos materiālus, aizsāka čehu telekomunikāciju tīklu speciālists Janovskis