G20 samits: No kā izvairījās pasaules lielvalstu līderi

Pasaules Tirdzniecības organizācija

Pasaules līderi vienojās, ka reformas nepieciešamas Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO). Francijas prezidents Emanuels Makrons norādīja, ka organizācija ir jāmodernizē. Savukārt kāda ASV amatpersona izteicās, ka šī ir pirmā reize, kad G20 dalībvalstu vadītāji ir atzinuši, ka PTO "šobrīd nespēj izpildīt savus uzdevumus" un ka tai nepieciešamas reformas, ziņo raidsabiedrība BBC.

Klimata pārmaiņas

Samita noslēguma komunikē jeb gala ziņojumā 19 no G20 dalībvalstīm vēlreiz apstiprināja gatavību pildīt saistības, kuras nosaka Parīzes klimata vienošanās. Vienīgā valsts, kas to neatbalstīja bija ASV, kuru pārstāvji jau iepriekš paziņojuši, ka atsauks dalību no Parīzes nolīguma.

Ukrainas konflikts

Rietumvalstu līderi samita laikā konfrontēja Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu saistībā ar nesen notikušo incidentu Kerčas šaurumā, kad Krievija uzbruka Ukrainas jūras spēkiem un sagūstīja 24 ukraiņu jūrniekus.

ASV prezidents Donalds Tramps šī incidenta dēļ vēl pirms samita atcēla plānoto tikšanos ar Vladimiru Putinu. Arī citi pasaules līderi samita laikā runājuši ar Putinu par notikumiem Kerčas šaurumā, tomēr risinājumu saspīlējumam panākt nav izdevies.

ASV-Ķīnas tirdzniecības konflikts

Progresu tirdzniecības attiecību uzlabošanā izdevies panākt ASV un Ķīnai. Starp abām valstīm kopš šī gada sākuma izvērsies tirdzniecības konflikts. ASV ieviesa tarifus importam no Ķīnas, savukārt Ķīna ar to pašu atbildēja attiecībā uz ASV precēm.

G20 samita laikā abas puses vienojās, ka tuvāko 90 dienu laikā ASV nepalielinās tarifus Ķīnas precēm no 10% līdz 25%, kā tas bija izsludināts. Šajā laikā abas valstis aizvadīs sarunas, lai vienotos par turpmāko virzību savstarpējās tirdzniecības attiecībās.

Baltais nams tikšanos starp Donaldu Trampu un Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu raksturoja kā ļoti veiksmīgu, taču brīdināja – ja 90 dienu laikā abām pusēm neizdosies panākt vienošanos, tarifi tiks paaugstināti līdz 25%. Tāpat ASV paziņoja, ka Ķīna piekritusi iegādāties vērienīgu apjomu lauksaimniecības, enerģētikas un industriālās nozares producijas, vēsta BBC.

Kopumā samits Buenosairesā neizcēlās ar būtisku progresa panākšanu globāli nozīmīgos jautājumos. ASV starptautisko attiecību analītiķis Ričards Hāss aizvadītās nedēļas nogales G20 tikšanos nodēvēja par "izvairīšanās samitu", kurā ASV un Ķīna izvairījās eskalēt savu tirdzniecības karu, Muhameds bin Salmans spēja izvairīties no izolēšanas par spīti savai lomai Hašogi slepkavībā, Putins izvairījās no soda par pēdējo agresiju Ukrainā un pasaules līderi izvairījās darīt īpaši daudz.

The G-20 in BA was the "avoidance summit": US, China avoided escalating their trade war; MBS avoided being shunned despite his role in Khashoggi's murder; Putin avoided any penalty for his latest Ukraine agression. And world leaders avoided doing much of anything for the world.— Richard N. Haass (@RichardHaass) December 2, 2018