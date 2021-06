G7 plāno Ķīnas 'Jaunajam zīda ceļam' alternatīvu infrastruktūras iniciatīvu

Pasaules septiņas industriāli attīstītās valstis (G7) plāno vērienīgu infrastruktūras iniciatīvu trūcīgajās valstīs, šādi cenšoties radīt pretsvaru Ķīnas daudztriljonu dolāru iniciatīvai, kas tiek dēvēta par "Jauno zīda ceļu".

ASV amatpersonas par iniciatīvu pavēstīja Lielbritānijā šobrīd notiekošā G7 samita kuluāros.

Infrastruktūras trūkums vairākās pasaules daļās ir 40 triljonus dolāru liels, un šī iniciatīva iecerēta, lai palīdzētu citām valstīm to aizpildīt, norādīja amatpersonas.

Sagaidāms, ka iniciatīva "Build Back Better for the World" ("Būvēsim no jauna labāk pasaulei") tiks iekļauta samita noslēguma komunikē svētdien.

Kaut arī nekādas finansiālas apņemšanās netiek veiktas, amatpersonas norādīja, ka ASV, G7 partneri, privātais sektors un citas ieinteresētās puses drīzumā varētu mobilizēt simtus miljardus investīcijām infrastruktūrā zemu un vidēju ienākumu valstīs.

Infrastruktūras attīstība tiks īstenota "caurredzamā un ilgtspējīgā veidā - finansiāli, ekoloģiski un sociāli", kā arī piedāvās saņēmējvalstīm un kopienām "pozitīvu redzējumu un ilgtspējīgu, caurredzamu finansējuma avotu, lai apmierinātu to infrastruktūras vajadzības", teikts paziņojumā.

"Tas nav tāpēc, lai liktu valstīm izvēlēties starp mums un Ķīnu. Tas ir tāpēc, lai piedāvātu apstiprinošu, alternatīvu redzējumu un pieeju, ko tās varētu izvēlēties," norādīja amatpersona.

Tas kontrastē "stipri ar to, kā dažas citas valstis īsteno aktivitātes infrastruktūras jomā", viņš piebilda.

Ķīnas "Jaunais zīda ceļš" izpelnījies strīdīgus vērtējumus.

Ķīna investē ceļos, dzelzceļos, ostās un citos infrastruktūras projektos, lai izveidotu jaunus tirdzniecības sakarus Eiropā, Āfrikā, Latīņamerikā un Āzijā.

Šī procesa ietvaros Ķīna investē valstīs, kam savādāk būtu grūti piekļūt starptautiskajai palīdzībai.

Kritiķi norāda, ka trūcīgās valstis šīs pieejas rezultātā nokļūst parādu slazdā un politiskajā atkarībā, bet dabas aizsardzības standarti tiek apieti. Turklāt Ķīnas uzņēmumi ir vienīgie, kas tiek iesaistīti.