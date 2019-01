Gabonā izgāzies apvērsuma mēģinājums: sazvērnieki arestēti

Ar naftu bagātās Āfrikas valsts Gabonas valdība paziņojusi, ka situācija valstī pēc militārā apvērsuma mēģinājuma tiek kontrolēta un vairāki sazvērnieki ir arestēti, vēsta raidsabiedrība BBC.

Vairāki jaunākie armijas virsnieki naktī uz pirmdienu paziņoja, ka ir pārņēmuši varu valstī, lai "atjaunotu demokrātiju".

Vēlāk pirmdien valdības pārstāvis nāca klajā ar paziņojumu, ka četri sazvērnieki ir arestēti, bet piektais vēl tiek meklēts. Politiskā situācija Gabonā tiekot kontrolēta.

Military coup underway as Army in Gabon take control of capital Libreville & call the creation of a council to restore democracy adding that they question President Bongo's ability to continue.

He has been out of the country since October& is recovering from illness in Morocco pic.twitter.com/kCuPdIEHs4

— Samira Sawlani (@samirasawlani) January 7, 2019