Gads kopš iebrukuma Ukrainā. Teksta tiešraide

Gads kopš sākās pēc Otrā pasaules kara lielākais un nežēlīgākais militārais konflikts Eiropā ir bijis šoka, sāpju, ciešanu un asaru, kā arī varonības un aizkustinoša saviļņojuma pilns. Satraukumu un dusmas par Ļaunuma impērijas – Krievijas – gāšanos virsū savam kaimiņam drīz aizstāja arī prieka mirkļi, redzot, ka Kremļa propagandas izdaudzinātā kara mašīna ir apturama, kā arī šoks par okupantu pastrādātajām zvērībām. Iebrukuma pirmajā gadadienā teksta tiešraidē sekojam notikumiem un atskatāmies uz bijušo.

Gads kopš iebrukuma. 24.02.2023

Ukrainas tautai Vīķe-Freiberga izteica savu apbrīnu par spēju aizstāvēt savas tiesības, bet Latvijas tautai – apbrīnu par spēju “nestāvēt malā, bet darīt visu, lai palīdzētu, kad ir nepārprotami redzams, ka Ukrainai tiek darīts pāri” un tiek veikti noziegumi pret cilvēci savās brutālākajās izpausmēs, kad ir iebrukusi armija, kas nogalina un spīdzina cilvēkus un īsteno noziegumus pret cilvēci.Eksprezidente uzsvēra, ka noziedzīgais Krievijas iebrukums Ukrainā ir panācis vēl nebijušu saliedēšanos, kā arī viņa pateicās latviešiem par to, ka arī latvieši ir spējuši mobilizēties un iestāties par Ukrainu.

Eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga video uzrunā, kas tika atskaņota pie Brīvības pieminekļa, pateicās gan Ukrainas, gan Latvijas tautām “šajā skumjajā gadadienā, kad atceramies šo skumjo iebrukumu Ukrainas zemē no Krievijas puses”.

Droši vien pie daudzām ēkam Latvijā šodien plīvo Ukrainas karogi.

Apritot gadam, kopš Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, piektdien pie Brīvības pieminekļa noris mītiņš Ukrainas atbalstam, kuru rīko Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar domubiedriem.

Pēdējo nedēļu laikā Krievija, visticamāk, atkal ir mainījusi savu pieeju karā pret Ukrainu. Tās kampaņa tagad, visticamāk, galvenokārt ir vērsta uz Ukrainas bruņoto spēku degradāciju, nevis koncentrējas uz nozīmīgu jaunu teritoriju sagrābšanu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. https://www.delfi.lv/news/arzemes/lielbritanija-krievijas-merkis-sobrid-ir-ukrainas-speku-degradacija-nevis-jaunu-teritoriju-sagrabsana.d?id=55277176

Sāpju, sēru, ticības un vienotības gads. “24. februārī miljoni no mums izdarīja izvēli. Nevis balto karogu, bet zili dzelteno. Nevis bēgt, bet stāties pretī. Tas bija sāpju, sēru, ticības un vienotības gads. Un šogad mēs palikām neuzvarami. Mēz zinām, ka 2023. būs mūsu uzvaras gads!” raksta Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1628983721507299333

Valsts prezidents Egils Levits uzrunā ukraiņu valodā tautai 24. februārī norādīja, ka ""krievu pasaule" ienīst brīvību un demokrātiju". Viņš arī atzīmēja, ka Ukraina būs demokrātiska un plaukstoša Eiropas valsts. https://twitter.com/valstsgriba/status/1629020804724981761

Slava Ukrainai! Varoņiem slava! Esiet sveicināti kara gadadienai veltītā teksta tiešraidē. Tieši pirms gada agrās 24. februāra stundās Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Kremlī plānotā ātrā “specoperācija” izvērsās asiņainā kaujā, kas turpinās joprojām, Maskavai nespējot sasniegt nevienu no saviem stratēģiskajiem mērķiem.