Gajānā skolniece telefona konfiskācijas dēļ aizdedzina kopmītnes; 19 bojāgājušie

Svētdienas vakarā Dienvidamerikas valstī Gajānā skolniece, kas bijusi neapmierināta par viņas viedtālruņa konfiskāciju, aizdedzinājusi skolas kopmītnes, atsaucoties uz valsts varasiestāžu paziņojumu, vēsta raidsabiedrība BBC.

Pilsētā Mahdijā ugunsgrēka laikā bojā gājuši 19 cilvēki, no kuriem lielākā daļa bijušas 12 – 18 gadus vecas skolnieces no attāliem ciematiem. Varasiestādes norādījušas, ka upuri ugunsgrēka laikā nevarējuši izkļūt no ēkas, jo durvis bijušas slēgtas un logi aizsegti.

Aizdomās turētā pusaudze šobrīd atrodas slimnīcā ar apdegumiem. Meitene atzinusi savu vainu ugunsgrēka sākšanā.

Ugunsgrēks sākts vannasistabas zonā un pakāpeniski izplatījies pa visu ēku. Ugunsgrēka laikā ēkā uzturējušās 57 skolnieces. Izdzīvojušās meitenes atminoties, kā nakts vidū viņas pamodinājuši kliedzieni.

At least 19 students were killed after a fire engulfed a gov't boarding school in Guyana which serves mostly Indigenous students.

Authorities are investigating whether it was started deliberately ⤵️

🔗: https://t.co/spwzvOOY2z pic.twitter.com/2MDlPoad1b