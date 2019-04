Ganā darbu sāk pasaulē vērienīgākais medicīniskās palīdzības dronu serviss

Āfrikas valstī Ganā šonedēļ darbību sācis līdz šim vērienīgākais medicīniskās palīdzības serviss, kas ar dronu palīdzību uz attāliem apgabaliem nogādā asins krājumus, vakcīnas un citas dzīvību glābšanai nepieciešamas medicīniskās preces, ziņo "The Guardian".

Dienā tiek plānots veikt līdz pat 600 dronu lidojumiem, lai apkalpotu aptuveni 2000 veselības aprūpes centrus nomaļos valsts apgabalos, kuros kopumā dzīvo ap 12 miljoniem iedzīvotāju. Dienests pakalpojuma nodrošināšanai izmantos 30 ASV robotikas kompānijas "Zipline" izstrādātos bezpilota lidaparātus, un loģistikas atvieglošanai tie pacelsies no četrām dažādām bāzes stacijās.

Iepriekš gan kritiķi izteikuši bažas, ka valstī, kurā līdz šim 55 neatliekamās medicīniskās palīdzības punkti ir atbildīgi par medicīniskās palīdzības sniegšanu aptuveni 29 miljoniem iedzīvotāju, dronu servisa izveidei atvēlētos līdzekļus lietderīgāk būtu bijis tērēt esošo dienestu uzlabošanai, piemēram, klīniku aprīkošanai un auto iegādei, ziņo BBC.

Omenako pilsēta Ganā, kur izveidots viens no četriem dronu palaišanas centriem:

Ganas mediķu asociācija arī aicināja pirms servisa darba uzsākšanas to testēt, tomēr iebildumus valdība neņēma vērā. Arī parlamentā servisa izveide atbalstīta ar pārliecinošu vairākumu 102 pret 58.

Līdz ar to "Zipline" saņēmusi nepilnu 11 miljonu eiro vērtu pasūtījumu nākamajiem četriem gadiem servisa nodrošināšanai. Tam atbalstu izteikusi ārstu veidotā vakcinācijas alianse "Gavi", kuras pārstāvji atzīmē, ka serviss beidzot nodrošinās dzīvību glābjošu vakcīnu nogādāšanu līdz katram bērnam.

Zipline's first Ghana distribution center is now ready for launch.