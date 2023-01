Valērijs Gerasimovs kopā ar aizsardzības ministru Sergeju Šoigu arvien vairāk tiek uzskatīti par tādiem, kuri nepārzina reālo situāciju un koncentrējas uz maznozīmīgiem, nevis svarīgiem elementiem, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka ģenerālis Valērijs Gerasimovs, Krievijas Ģenerālštāba priekšnieks un jaunieceltais komandieris Ukrainā ķēries pie centieniem uzlabot dislocēto karaspēka ikdienas disciplīnu. Kopš viņš pārņēma vadību, virsnieki ir mēģinājuši stingrāk vērsties pret neatbilstošu formas tērpu valkāšanu, pārvietošanos civilajos transportlīdzekļos, mobilo tālruņu izmantošanu un nestandarta matu griezumiem.

Šie pasākumi tika uztverti ar skeptiskām atsauksmēm. Tomēr daži no lielākajiem izsmiekliem ir veltīti mēģinājumiem uzlabot karaspēka skūšanās standartus. Tā sauktās "Doneckas Tautas Republikas" amatpersonas šādu prioritāšu noteikšanu raksturoja kā "farsu", kas "kavēs ienaidnieka iznīcināšanas procesu", raksta Lielbritānijas ministrija.

Kremlim pietuvinātā "Vagner" grupējuma īpašnieks Jevgēņijs Prigožins kritizēja militāro vadību, norādot, ka "karš ir aktīvo un drosmīgo, nevis tīri skūto laiks". Krievijas spēki turpina izjust operatīvo strupceļu un ciest smagus zaudējumus; Gerasimova izvēle piešķirt prioritāti lielākoties maznozīmīgiem noteikumiem, visticamāk, apstiprinās viņa daudzo skeptiķu bažas Krievijā, noslēgumā klāsta britu izlūki.

