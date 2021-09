Gēteborgā nogrand sprādziens, četrus smagi ievainojot

Zviedrijas pilsētas Gēteborgas centrālajā Annedalas rajonā otrdien nogranda sprādziens, smagi ievainojot vismaz četrus cilvēkus, raksta "Reuters".

Sprādziens noticis daudzdzīvokļu namā aptuveni pulksten 5 no rīta. Pēc tā avārijas dienesti dzēsuši tā vietā izcēlušos ugunsgrēku un evakuējuši cilvēkus. Vismaz 20 cilvēki nogādāti slimnīcās, vēsta aģentūra EPA.

#Sweden: huge explosion in central Gothenburg - 16 treated in hospital according to the local authorities. Police and rescue services are on-site with several units. pic.twitter.com/DGlssBZO3q