Gorbačovs aicina Baidenu uzlabot attiecības ar Krieviju

Bijušais Padomju Savienības līderis Mihails Gorbačovs aicinājis jaunievēlētā ASV prezidenta administrāciju uzlabot attiecības ar Krieviju, atsaucoties uz viņa izteikumiem intervijā Kremļa kontrolētajai aģentūrai TASS, vēsta "The Moscow Times".

"Esošo Krievijas un ASV attiecību stāvoklis rada lielas bažas," norādījis Gorbačovs, "kas arī norāda, ka kaut kas jādara attiecību normalizēšanai, mēs nevaram viens no otra norobežoties."

Viens no steidzamākajiem darbiem abpusēju attiecību uzlabošanā, viņaprāt, ir tā dēvētā "Start-3" līguma par kodolgalviņu skaita ierobežošanu pagarināšana. To 2010. gadā parakstīja toreizējie prezidenti Dmitrijs Medvedevs un Baraks Obama, un tajā noteiktais darbības termiņš iztek 5. februārī. Medijs atzīmē, ka Baidens šī līguma pagarināšanu arī pieminējis savas kampaņas laikā, ņemot vērā, ka Obamas administrācijas laikā Baidens bija viens no vadošajiem attiecību ar Krieviju veidotājiem.

"Līgums bija ļoti nozīmīgs ne tik ļoti [kodolgalviņu skaita] samazinājuma dēļ, bet stabilitātes un kontroles ziņā. Tā paredzētās pārbaudes, paziņojumu un konsultāciju mehānismi ir ļoti nozīmīgi un nevar tikt salauzti," uzskata Gorbačovs.

TASS slejās Medvdevs arī iepriekš izskanējušo Baidena apņemšanos pagarināt līgumu vērtējis optimistiski. Tiesa, vienlaikus atzīmējot, ka līgums ir tikai viens solis, lai atrisinātu starptautisko attiecību krīzi, kas nereti tiek salīdzināta ar Aukstā kara laika situāciju.