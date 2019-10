Baltijas jūras lielākajai salai Gotlandei ir milzīga stratēģiskā nozīmē reģiona aizsardzībā militāra konflikta gadījumā – tas, kurš kontrolē šo salu, lielā mērā kontrolē arī Baltijas jūru un debesis. Ja hipotētiska konflikta gadījumā salu ieņemtu Krievija, tiktu apgrūtināta NATO papildspēku ierašanās Baltijas valstīs.

Pēc Aukstā kara NATO neietilpstošā Zviedrija likvidēja Gotlandes garnizonu, bet, sākoties Krievijas agresijai pret Ukrainu un militārajām aktivitātēm reģionā, salas drošības jautājums atkal atgriezās dienaskārtībā. Pēdējos gados Stokholma atkal stiprina gan savu jūras provinci, gan aizsardzības spējas kopumā.

Par Gotlandi un citiem reģiona drošības jautājumiem starptautiskā politikas un drošības foruma "Rīgas konference 2019" laikā "Delfi" sarunājās ar Zviedrijas aizsardzības ministru Pēteru Hultkvistu.

Kādi ir galvenie izaicinājumi Zviedrijas aizsardzībai, un vai pastāv kādas bažas?

Mēs Zviedrijas parlamentā 2015. gada maijā esam nolēmuši uzlabot bruņoto spēku spējas. Mēs esam daudz investējušu ieroču sistēmās, atjaunojuši obligāto militāro dienestu. Un viens no izaicinājumiem ir turpināt šo procesu.

No 2015. līdz 2020. gadam mēs aizsardzībā investēsim 33 miljardus kronu (3 miljardi eiro), pēc tam līdz 2025. gadam investēsim 20 miljardus zviedru kronu (1,85 miljardi eiro). To darīt ir izaicinājums, bet tā ir nepieciešamība. Mēs esam pieredzējuši Krievijas agresiju pret Gruziju, Krimas aneksiju, karu Ukrainā, Krievijas uzvedību Baltijas jūras reģionā. Tās ir provokatīvas darbības pret mūsu lidmašīnām un kuģiem, un tas notiek arī pret dažādām NATO valstīm no Krievijas puses.

Drošības situācija pasliktinās, un mēs cenšamies ar to tikt galā, uzlabojot spējas. Mēs arī padziļinām sadarbību ar citām valstīm. Piemēram, mēs sadarbojamies ar Somiju, mēs kopā vingrināmies, dalāmies informācijā. Mēs sadarbojamies arī ar Latviju, Igauniju, Lietuvu, Poliju, Vāciju, ar visām Ziemeļvalstīm, Nīderlandi, Lielbritāniju, ASV, ar Eiropas Savienības (ES) valstīm. Mēs esam ļoti aktīvi starptautiskajā arēnā. Mēs mēģinām attīstīt savietojamību – tā var noderēt, ja nonāk līdz īstai krīzes situācijai.

Vai tiek īpaši domāts par Gotlandes aizsardzību?

Mēs pērn tur izvietojām pulku, mēs esam investējuši daudz naudas, nosūtījuši vienu mehanizēto rotu un tanku rotu. Mums ir arī pretgaisa aizsardzības sistēmas, 450 zemessargi un iespēja izmantot Visbijas lidostu. Tur pastāvīgi atrodas flotes kuģi.