Grandiozi iecerētās mācības 'Defender 20' saruka; top 'Defender 21' plāni

Plānotās ASV Bruņoto spēku vadītās daudznacionālās militārās mācības "Defender-Europe 2020" (arī "Defender 20"), kurās piedalās arī NATO, bija plānotas lielākās šāda tipa mācības vismaz pēdējo 25 gadu laikā. Pandēmijas dēļ šogad mācību mērogi tika ievērojami samazināti un vairums amerikāņu atgriezās Savienotajās Valstīs, bet jau sākta nākamo šī tipa mācību gatavošana 2021. gadā, raksta "Defense News".

Kas bija plānots

ASV kopā ar NATO ģenerālštābu plānoja vienas no pēdējā ceturtdaļgadsimta lielākajām mācībām, kuras nereti tika pielīdzinātas Aukstā kara ēras manevriem "Reforger". Bija iecerēts, ka tajās piedalīsies ap 37 000 karavīru, no kuriem 20 000 būtu no ASV. No ASV vien vajadzēja ierasties divīzijas štābam, trīs tanku brigādēm un tūkstošiem karavīru, iepriekš vēstīja portāls "Stars and Stripes".

Galvenokārt Vācijā, Polijā un Baltijas trio, bet kopumā desmit dažādās valstīs plānotajām mācībām tehnika Eiropā jau bija nogādāta līdz martam. Tā kā mācībām bija jāsākas aprīlī, tad Eiropā bija ieradusies tikai daļa karavīru. Pandēmijas ierobežojumu dēļ atlikušie palika savās bāzēs un arī vairums no tiem, kas bija ieradušies uz mācībām, tika nogādāti atpakaļ.

"Reforger" bija Aukstā kara laikā mācības Eiropā, kuru mērķis bija īsā laika nogādāt Eiropā lielus amerikāņu spēkus, lai būtu gatavībā iespējamam PSRS uzbrukumam. "Reforger" ir stilizēts angļu valodas saīsinājums no "Return of Forces to Germany" jeb "Spēku atgriešanās Vācijā". Arī "Defender-Europe 2020" mērķis bija iecerēts kā amerikāņu apliecinājums eiropiešiem, ka ASV ir atbildīgas pret NATO saistībām un ir līdzās Eiropas partneriem.

Kas notika

Mācības "Defender Europe 2020" notika, tomēr ievērojami samazinātā mērogā. Piemēram, augšā titulbildē redzamajā attēlā ir kadrs no mācību ietvaros notikušiem Polijas un ASV karavīru kopīgiem manevriem.

Militārpersonas īstenoja daļu no iecerētajiem manevriem, ievērojot Pasaules Veselības organizācijas ieteikumus un konkrēto valstu, kurās notika mācības, pandēmijas laikā pieņemtos ārkārtas noteikumus. Mainījās arī mācību raksturs, īpašu vērību piešķirot militārajiem mediķiem, kuri visu mācību norisi uzraudzīja karavīru veselības stāvokli un izvērtēja pandēmijas potenciālo ietekmi, liecina mācībām īpaši izveidotā interneta vietne.

Turklāt šā gada mācības līdz ar to pārveidi nav vēl noslēgušās. Pēdējie manevri sākās šonedēļ, 14. jūlijā, un notiks līdz pat 22. augustam.

Kas plānots nākamgad

Tas, ka samazinātā apjomā mācības tomēr notika pat sarežģītajos pandēmijas apstākļos, ļāvis ASV uzsākt nākamo mācību plānošanu. Nākamgad manevri "Defender Europe 2021" gan koncentrēsies uz Melnās jūras un Balkānu reģionu, "Defense News" atklājis ASV brigādes ģenerālis Šīns Bārnabijs.

Plānots, ka arī tās notiks vēlā pavasarī un vasaras sākumā. Bārnabijs arī paudis, ka, visticamāk, mācības tiks plānotas mazākas nekā šogad plānotās.