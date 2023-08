'Greenpeace' klimata aktīvisti apklājuši Sunaka māju ar melnu audumu

Ceturtdien, 3. augustā, organizācijas "Greenpeace" klimata aktīvisti, protestējot pret Lielbritānijas īstenoto politiku naftas jautājumos, apklāja premjerministra Riši Sunaka privātmāju ar melnu audumu, ziņo aģentūra "Reuters".

Četri protestētāji, izmantojot kāpnes, uzrāpušies uz premjerministra mājas jumta Jorkšīrā, Lielbritānijas ziemeļos. Aktīvisti uz jumta kopumā pavadījuši aptuveni piecas stundas, kuru laikā viņi premjera māju apklāja ar milzīgām auduma loksnēm. Sunaks trešdien, 2. augustā, devies atvaļinājumā uz Kaliforniju, līdz ar to māja bijusi tukša.

Organizācijas publicētajās fotogrāfijās redzami protestētāji, kas sēž uz īpašuma jumta, savukārt foto priekšplānā redzams plakāts ar uzrakstu "Riši Sunak – naftas peļņa vai mūsu nākotne?" Aktīvisti akcentē, ka viņiem esot vajadzīgs "klimata līderis, nevis klimata dedzinātājs" un ziņa esot adresēta tieši Suankam.

Today climbers were protesting against Rishi Sunak's plans to approve over 100 new oil and gas licences.

Sunak is pushing us closer to climate breakdown and doing nothing to lower bills or boost our energy security.

Our future is more important than big oil profits!#NoNewOil pic.twitter.com/4TV94twHER