Grēta Tūnberga kļūst par 'Time' gada cilvēku

Amerikāņu žurnāls "Time", kas ik gadu veido pasaules ietekmīgāko cilvēku sarakstu, par šī gada personu izvēlējis zviedru vides aktīvisti Grētu Tūnbergu.

Tūnberga uz žurnāla vāka pieteikta ar saukli "jaunības spēks".

Tūnberga, būdama 15 gadus veca, 2018. gada vasarā sāka protesta akcijas, pieprasot valdībai stingrāk cīnīties pret klimata pārmaiņu veicinošā piesārņojuma radīšanu.

Pusaudze katru piektdienu mācību apmeklēšanas vietā devās piketēt pie Zviedrijas parlamenta ēkas, pieprasot politiķiem aizdomāt par globālās sasilšanas katastrofālajām sekām.

Viņai drīz sāka pie vienoties skolēni un studenti daudzās pasaules valstīs.

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6