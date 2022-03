'Gribat mūsu Aizkarpatus?' ungāru lēmumu bloķēt ES sankcijas Krievijai kritizē Ukrainas amatpersona

Ungārijas valdības brīdinājums uzlikt veto Eiropas Savienības sankcijām Krievijai izpelnījies skarbu kritiku no Ukrainas premjera vietnieces Irinas Vereščukas.

Vietniece īslaicīgi okupēto teritoriju reintegrācijas jautājumos kritizē Ungārijas atteikšanos vērsties pret asiņainā kara īstenotāju, kā arī retoriski vaicājusi, kādi gan ir Ungārijas patiesie mērķi.

"[Ungārija] sankcijas neatbalsta. Ieročus ne tikai nedod, bet arī neļauj tos piegādāt no citām valstīm [caur tās teritoriju]. Patiesībā tā saka "nē" visam. Vēl nedaudz un oficiālā Budapeštas retorika būs atklāti prokrieviska," "Facebook" norādījusi Vereščuka. "Vai varbūt jūs gribat mūsu Aizkarpatus?" viņa turpina.

Premjera vietniece atzīmēja, ka pat vairākas ierasti no Krievijas atkarīgās valstis šobrīd nerīkojas tā, kā to dara Ungārijas valdība. "(..) Ungārija diez vai iegūs labumu no kaimiņvalsts problēmām. Mums tikai mierīgi jānostājas civilizētās pasaules pusē. Neatkārtojiet Otrā pasaules kara kļūdas, kad Ungārija izdarīja nepareizo izvēli," raksta Vereščuka.

Pirmdien Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto sacīja, ka vienotas ES sankcijas pret Krieviju enerģētikas sektorā, kā arī lidojumu aizlieguma zonas noteikšana virs Ukrainas un Polijas piedāvātā miera uzturēšanas misija Ukrainā esot viņa "sarkanās līnijas". Gadījumā, ja tiks lemts par šiem jautājumiem, viņš brīdināja izmantot Ungārijas veto tiesības.

Savukārt iepriekš Ungārija atteicās Ukrainu atbalstīt ar ieročiem, kā to darījušas vairākas citas valstis. Tā arī liegusi izmantot savu teritoriju citu valstu ieroču piegādāšanai Ukrainai. Ungārija tā vietā izziņoja palīdzības nosūtīšanu degvielas un pārtikas formātā.