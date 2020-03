Grieķija būvēs divus jaunus migrantu centrus

Grieķija plāno būvēt divas jaunas pagaidu apmetnes, lai izvietotu simtiem patvēruma meklētāju, kas ieradušies valstī pēc Turcijas paziņojuma par robežu atvēršanu uz Eiropu, sestdien paziņoja migrācijas ministrs Notis Mitarači.

"Mēs vēlamies uzbūvēt divus slēgtus centrus ar 1000 vietām Seresā un Atēnu apgabalā," telekanālam "Skai TV" pavēstīja Mitarači. "Mums ir vajadzīgs vietējo kopienu atbalsts. Mēs nevaram atstāt visus šos cilvēkus uz salām."

Pēc viņa teiktā, apmetnēs tiks izvietoti patvēruma meklētāji, kas ieradušies pēc 1.marta, kad Turcija paziņoja, ka vairs neliegs šķēršļus migrantiem doties uz Eiropas Savienību (ES). Seresas iedzīvotāji šonedēļ sarīkojuši protestus un vietējās amatpersonas izteikušas iebildums pret plānu. Lesbas un četrās citās Egejas jūras salās pēdējās nedēļas laikā no Turcijas ieradušies vairāk nekā 1700 migrantu.

Turcija pagājušajā ceturtdienā pavēstīja, ka vairs neliks šķēršļus migrantiem, kas vēlas doties uz Eiropu, un pēc šī paziņojuma robežas virzienā sākās masveidīga nelegālo imigrantu plūsma. Starp tiem, kas šobrīd drūzmējas pie Grieķijas robežas vairums, šķiet, ir afgāņi, taču viņu vidū ir arī daudzu citu valstu pilsoņi, tostarp irāņi, irākieši, bangladešieši un sīrieši. Daļa nelegālo imigrantu mēģinājuši sasniegt arī Grieķijai piederošās salas Egejas jūrā.

Turcija, kurā jau uzturas aptuveni 3,6 miljoni sīriešu bēgļu, apgalvoja, ka tā bijusi spiesta atvieglot robežkontroli, jo nesaņem pietiekamu atbalstu bēgļu uzturēšanai, un pieprasījusi lielāku palīdzību no ES šajā jomā. Taču ES apgalvo, ka pilda savu daļu no vienošanās, ko 2016.gadā noslēdza ar Turciju par migrācijas plūsmas ierobežošanu no Sīrijas.

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans lēmumu par robežas atvēršanu pieņēma pēc situācijas saasināšanās Sīrijas Idlibas provincē. Sīrijas armija valsts ziemeļos, arī Idlibas provincē, kur atrodas pēdējais nemiernieku bastions, kopš decembra izvērsusi uzbrukumu pret nemiernieku spēkiem.