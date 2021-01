Gruzijā ietekmīgākais oligarhs Ivanišvili atkal paziņo par politikas pamešanu

Gruzijā valdošās partijas "Gruzīnu sapnis" krusttēvs Bidzina Ivanišvili līdz ar viņa izveidotā politiskā spēka kļūšanu par faktiski vienīgo parlamenta partiju jaunajā sasaukumā, paziņojis par aiziešanu no politikas, vēsta "Eurasia Net".

Ivanišvili aiziešanu pamatojis ar savu vecumu – miljardierim šogad apritēs 65 gadi. Priekšs'dētāja amatu turpmāk uzņemsies 42 gadus vecais bijušais parlamenta spīkers Irakli Kobahidze.

Gruzijā bagātākais cilvēks paša izveidotās partijas pamešanai izvēlējies visai saspīlētu periodu. Viņa radītā partija atkārtoti ieguvusi vislielāko atbalstu pagājušā gada novembrī notikušajās Gruzijas parlamenta vēlēšanās, kas faktiski ļauj tai darboties vienai pašai. Tikmēr citas partijas vēlēšanas pasludinājušas par negodīgām un to rezultātus boikotē, tostarp nesākot darbu. Gruzijā kopš novembra arī nerimst protesti pret vēlēšanu norises gaitu un to rezultātiem.

"Gruzīnu sapnis" gatavojas vienpusēji uzsākt parlemanta darbu, jo politiskajam spēkam ir pietiekami daudz mandātu. Partija ieguva 48,15% vēlētāju atbalsta un attiecīgi 90 no 150 parlamenta vietām. Tas ir mazāk nekā iepriekš – 115 vietas –, tomēr vairākuma iegūšanai parlamentā pietiktu arī ar 76 mandātiem.

Tikmēr Ivanišvili publiskā vēstulē paziņojis, ka atgriezīšoties pie bezrūpīgas dzīves, kādu viņš baudījis pirms 2011. gada, kad viņa partija sakāva līdz tam valdījušā agrākā Gruzijas prezidenta Mihaela Saakašvili politisko spēku.

Ivanišvili partijas biedri sveikuši viņa izvēli, norādot uz drosmi un gruzīnu tradīcijām prast aiziet, kad esi visstiprākais. Tikmēr opozīcijas pārstāvji jau norādījuši, ka viņa aiziešanai no politikas netic, jo miljardieris 2012. gadā jau reiz aizgājis no formālās politikas, bet faktiski turpinājis vadīt partiju un Gruziju, bet "Gruzīnu sapņa" vadībā juridiski atgriezās 2018. gadā. Izskanējuši arī pārmetumi, ka ietekmīgais vīrs pamet Covid-19 pandēmijā un ekonomiskas krīzē grimstošu kuģi, lai izvairītos no pārmetumiem.