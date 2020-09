Gvatemalā avarējusi Meksikā nozagta lidmašīna

Gvatemalā avarējusi lidmašīna, kura bija nozagta Meksikā un kura pirms negadījuma bija nosēdusies arī Venecuēlā, raksta aģentūra "Reuters".

Lidmašīnas avārijā gājuši bojā divi cilvēki. Līdzās abu mirušo cilvēku mirstīgajām atliekām atrasti arī trīs kilogrami kokaīna, kā arī ieroči, ziņo medijs.

Lidmašīna otrdienas pusdienlaikā bez atļaujas un lidojuma plāna pacēlās no Kuernavakas lidostas, kas atrodas aptuveni 72 kilometrus uz dienvidiem no Mehiko, pēc tam vairākas stundas vēlāk tā nosēdās Zulijas lidostā Venecuēlas ziemeļrietumos netālu no Kolumbijas robežas. Nedaudz vēlāk lidmašīna devās uz Gvatemalu, kur tā trešdienas vakarā avarēja.

Kā pastāstīja vecākais štata valdības ierēdnis Pablo Oheda, Kuernavakas lidostā ienākuši trīs vīrieši, no kuriem divi apgalvoja, ka ir mehāniķi un ka plāno veikt pārbaudes lidojumu. Pēc lidmašīnas degvielas tvertnes uzpildīšanas vīrieši uzsākuši lidojumu bez atļaujas, sacīja Oheda.

Meksikas transporta ministrija apstiprinājusi, ka nozagtā lidmašīna ir arī tā, kura avarējusi Gvatemalā. Ministrija arī norādīja, ka par notikušo uzsāks izmeklēšanu.