Gvatemala pieprasa Krievijai atgriezt naudu par nepiegādātām 'Sputnik V' vakcīnām

Gvatemalas valdība pieprasījusi Krievijai atgriezt avansu, kas samaksāts par Covid-19 vakcīnu "Sputnik V" piegādi, kuras Centrālamerikas valsts līdz šim nav saņēmusi pilnā apjomā, atsaucoties uz Gvatemalas veselības ministres Amēlijas Floresas paziņojumu, vēsta portāls "Meduza"

"Mēs pieprasām atgriezt naudu atbilstoši piedāvājumam. Ja viņiem vēlāk radīsies iespēja tās pārdot, mēs maksāsim pēc piegādes," paskaidrojusi ministre.

Runa ir par 614,5 miljoniem Gvatemalas kvetzalu jeb 66,6 miljoniem eiro, ko Gvatemala samaksāja par 16 miljonu "Sputnik V" dozu iegādi.

Pirmo "Sputnik V" partiju Gvatemala saņēma maijā, bet kopumā no pasūtījuma gvatemalieši ir saņēmuši vien 150 tūkstošus vakcīnu devu.

Jau iepriekš medijos ziņots, ka Krievija nespēj izpildīt uzņemtās saistības par "Sputnik V" piegādēm nepietiekamo ražošanas jaudu dēļ. Maijā "Forbes" ziņoja, ka Krievija izpildījusi tikai aptuveni 8% noslēgto līgumu par Covid-19 vakcīnas piegādēm uz citām valstīm.

Vairums valstu, ar kurām slēgtas vienošanās, līdz šim saņēmušas niecīgu daudzumu vakcīnu, uzsver "Forbes". Piemēram, Venecuēla 2020. gada decembrī noslēdza ar Krieviju līgumu par vakcīnām 10 miljonu personu sapotēšanai jeb 20 miljonus devu. Karakasa rēķinājās, ka visu apjomu saņems līdz 2021. gada pirmā ceturkšņa beigām, taču līdz šim dabūjusi tikai 430 tūkstošus devu.

Hondurasa saņēmusi 40 tūkstošus devu "Sputnik V" no pasūtītajiem 4,2 miljoniem. Šrilanka – 15 tūkstošus no 13 miljoniem. Uzbekistāna – 100 tūkstošus no miljona.