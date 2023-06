Haiti dažas dienas pēc postošajiem plūdiem satricinājusi zemestrīce

Otrdien, 6. jūnijā, Haiti satricinājusi 4,9 magnitūdu stipra zemestrīce, kuras laikā bojā gājuši vismaz četri cilvēki. Zemestrīce seko pēc nedēļas nogalē notikušiem spēcīgiem plūdiem, kuros bojā gāja vismaz 40 cilvēki, ziņo medijs "Al Jazeera".

Amatpersonas otrdien paziņoja, ka katastrofā bojā gāja četri cilvēki, savukārt 36 tikuši ievainoti. Trīs bojā gājušie bijuši no vienas ģimenes. Ģimene atrasta kādas mājas gruvešos, aģentūru AP informēja Haiti civilās aizsardzības aģentūras pārstāvis Frankels Maginairs. Slimnīcā ar ievainojumiem nogādāti arī vairāki bērni.

ASV ģeoloģijas dienests informē, ka zemestrīce visspēcīgāk skārusi dienvidrietumu piekrastes pilsētu Džeremiju.

Zemestrīce seko spēcīgiem plūdiem, kas Haiti skāra nedēļas nogalē, nogalinot vismaz 42 cilvēkus, ievainojot 140 un izpostot aptuveni 31 600 mājokļu. Haiti premjerministrs Ariels Henrijs lūdzis arī starptautisku palīdzību katastrofas seku likvidēšanā.

