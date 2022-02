Hakeru grupējums 'Anonymous' apturējis Kremļa mājaslapas darbību; traucēti arī propagandas televīzijas kanāli

Hakeru kolektīvs "Anonymous", kurā apvienojušies kiberaktīvisti no visas pasaules, sestdienas pēcpusdienā apturējis Kremļa mājaslapas darbību, kā arī panācis to, ka lielākajā daļā Krievijas televīzijas kanālu skan ukraiņu mūzika, vēsta ārvalstu mediji, kā arī pats kolektīvs.

Portāls "Delfi" pārliecinājās, ka raksta tapšanas brīdī nav iespējams piekļūt Kremļa mājaslapai.

Tāpat nav iespējams piekļūt Krievijas informācijas tehnoloģiju un masu komunikācijas uzraudzības dienesta "Roskomnadzor" interneta lapai.

Grupējums "Anonymous" jau agrāk iesaistījies dažādās politiskās aktivitātēs. Arī šoreiz grupējums publicējis vēstījumu, kurā norādīts, ka tas uzsācis "speciālu operāciju", kas vērsta pret Krieviju, saistībā ar tās iebrukumu Ukrainā. Konkrētais grupējuma vēstījums adresēts Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine