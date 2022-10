Hersonas apgabalā atbrīvoti 400 kvadrātkilometri teritorijas

Ukrainas bruņotie spēki Hersonas apgabalā atbrīvojuši vairāk nekā 400 kvadrātkilometrus okupētās teritorijas un turpina virzību uz priekšu, atsaucoties uz operatīvās pavēlniecības "Dienvidi" paziņojumu, vēsta portāls "Liga".

Pavēlniecības preses pārstāve Nataļja Gumenjuka atgādina, ka jau ir ziņots par Ļubimivkas, Hreščeņivkas, Ukrainkas, Veļika un Maloaleksandrivkas, Davidivbrodas, Petropavlivkas, Novgrigorivkas, Novovoskresenskas ciemu atbrīvošanu.

Ukrainian soldiers advancing across the fields of the Kherson region.