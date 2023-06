Hodorkovskis publiski atbalsta Prigožina apvērsuma mēģinājumu

Kādreizējais Krievijas politieslodzītais un viens no sīvākajiem Vladimira Putina oponentiem Mihails Hodorkovskis šodien publicēja paziņojumu, kurā aicina Krievijas iedzīvotājus palīdzēt "Vagner" dibinātājam Jevgeņijam Prigožinam, kurš cer gāzt Krievijas militāro vadību.

Hodorkovska kanālā sociālajā tīklā "Telegram" ir rakstīts, ka Prigožina apvērsuma mēģinājums ir spēcīgs trieciens Putina reputācijai.

"Vissvarīgākais ir Prigožina paziņojums, kurā viņš atkārto to pašu, ko mēs, pretkara opozīcija, sakām jau no kara sākuma — kara patiesais iemesls ir laupīšana, nekāds uzbrukums no NATO puses nebija plānots, patiesais ienaidnieks ir nevis Kijivā, bet Maskavā ".

Opozicionārs aicina Krievijas iedzīvotājus pretoties mēģinājumiem apturēt Prigožinu: "Mēs tagad varam palīdzēt savai valstij, palīdzot cilvēkiem saklausīt Prigožinu (šausmas, ko es saku!). Bet ja viņš ies uz Maskavu, ir jātraucē viņa apturēšana – jāpalīdz ar degvielu, jāpārliecina tos, kas tiks nosūtīti Prigožina apturēšanai, ka mums tagad kopīgs ienaidnieks".

Vēlāk Hodorkovskis atbildēja tiem sekotājiem, kas viņu kritizēja par kara noziedznieka atbalstīšanu: "Prigožins ir bandīts, bet tagad viņš ir kā nazis ļaundabīgā Kremļa audzēja izgriešanai. Ļoti iespējams, ka drīz mums ar ieročiem rokās būs jāstājas pret Prigožinu, bet šodien mums ir jāaptur tie, kas mēģina pretoties Prigožinam," pauda viņš.

Mihails Hodorkovskis ir bijušais naftas kompānijas "Jukos" vadītājs, kurš 2003. gadā tika aizturēts par uzņēmuma meitassabiedrību akciju un kompānijas iegūtās naftas piesavināšanos, kā arī šādi gūto ienākumu legalizēšanu.

2005. gadā viņam tika piespriests cietumsods. Hodorkovskis pazīstams arī ar to, ka publiski kritizējis Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, tāpēc uzskata, ka ir politiskas vajāšanas upuris un notiesāts tāpēc, ka kritizējis Putinu.

Īsi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Hodorkovskis dibināja "Krievijas pretkara komiteju" un pauda, ka pāreja uz nekatastrofisku nākotni bez valsts degradācijas un izjukšanas iespējama tikai revolūcijas ceļā.