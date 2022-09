Hodorkovskis un Kasparovs aicina ES pilnībā neaizliegt izsniegt vīzas Krievijas pilsoņiem

Rietumos dzīvojošie Kremļa kritiķi Mihails Hodorkovskis un Garijs Kasparovs, ceturtdien piedaloties Viļņā notiekošajā konferencē "Brīvās Krievijas kongress", aicināja Eiropas Savienību (ES) pilnībā neaizliegt izsniegt vīzas Krievijas pilsoņiem, jo šāds aizliegums slēgtu ES durvis arī tiem, kuri neatbalsta Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Bijušas naftas kompānijas "JUKOS" vadītājs Hodorkovskis sacīja, ka šis jautājums ietekmēs to, kādā virzienā Krievija dosies pēc Vladimira Putina režīma sabrukuma, un vai tā ieies "jaunā no augšas diktētas supercentralizētas ienaidnieka meklēšanas lokā".

"Tas lielā mērā būs atkarīgs no tā, kādu piemēru redzēs Krievijas jaunā paaudze. Lai šis piemērs būtu eiropeisks, nepieciešams strādāt ar šo jauno paaudzi," teica Hodorkovskis.

"Tāpēc mēs tik asi reaģējām uz paziņojumiem par sociālo, kultūras un citu saišu saraušanu ar Krievijas sabiedrību, kas īsi nodēvēta par "vīzu problēmu"," viņš paskaidroja.

"Jā, kara laikā cilvēkiem, kas atbalsta agresoru un (..) agresīvu karu, nevajadzētu doties uz upura mājām. Taču ir milzīgs skaits Krievijas iedzīvotāju, kuri neatbalsta šo karu, kuri publiski pret to iestājas. Un ar šiem Krievijas iedzīvotājiem mums jāuztur sakari. Viņus nedrīkst atgrūst, jo no viņiem ir atkarīgs, kas būs rīt mūsu kopīgajā Eiropas kontinentā," uzsvēra Hodorkovskis.

Savukārt šaha lielmeistars Kasparovs norādīja, ka jautājums, kas jāuzdod pirms jaunu ierobežojumu noteikšanas Krievijai, ir - vai šie ierobežojumi palīdzēs Ukrainai uzvarēt karā.

Kasparovs sacīja, ka principā atbalsta tūristu vīzu izsniegšanas aizliegumu, taču aicināja ES dot iespēju doties uz Eiropu tiem Krievijas pilsoņiem, kuri karu neatbalsta.

"Jebkāda spriedzes radīšana valsts iekšienē, un, bez šaubām, aizliegums [izsniegt] tūristu vīzas braucieniem turpu šurpu, ir laba," teica Kasparovs.

"Totāla atteikšanās no sadarbības ar kaut kādām Krievijas emigrācijas grupām ir nepareiza, jo arī tas ir svarīgs faktors, kā ietekmēt Rietumu sabiedrību. (..) Piemēram, liels jautājums ir par to, kad pāriet no Krievijas aktīvu iesaldēšanas pie konfiskācijas. Te, es domāju, krievu emigrantu balss arī palīdzētu Rietumu politiķiem šķērsot šo robežu," sacīja Kremļa kritiķis.

Jau ziņots, ka trešdien ES ārlietu ministri vienojās apturēt 2007.gada līguma darbību par atvieglotās vīzu izsniegšanas kārtību Krievijas pilsoņiem, tādējādi reaģējot uz Maskavas agresiju pret Ukrainu.

Tomēr ES ministri nespēja vienoties par vispārēju aizliegumu izsniegt tūrisma vīzas Krievijas pilsoņiem.

Konference "Brīvās Krievijas kongress" norisinās Viļņā no 31.augusta līdz 2.septembrim, pulcējot Krievijas pilsoņus, kas atklāti iestājas pret Krievijas sākto karu Ukrainā, kā arī Eiropas valstu un starptautisko organizāciju pārstāvjus, kas atbalsta Ukrainas tautu Krievijas uzbrukuma apstākļos.

Konferenci rīko Krievijas Rīcības komiteja - Krievijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvju grupa, kuras dalībnieki pavadījuši daudzus gadus, katrs atsevišķi cīnoties pret autoritāro režīmu Krievijā, un uzskata, ka Krievijas brīvību iespējams panākt, apvienojoties vienotā kustībā, kas apņēmusies par to cīnīties.