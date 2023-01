Hodžess: Krievijai nav nekādu izredžu pārraut Ukrainas aizsardzību Donbasā

Krievijai nav nekādu izredžu pārraut Ukrainas aizsardzību Donbasā, tikmēr Ukrainas pavēlniecība demonstrē profesionālu darbu aizsardzībā, pavēstīja bijušais ASV spēku komandieris Eiropā ģenerālis Bens Hodžess.

Kā norādīja Hodžess, kopš 2014. gada Krievija ir spējusi ieņemt 10-15% Ukrainas teritorijas, ieskaitot Krimu. Tagad Krievijas armija vairākus mēnešus nespēj ieņemt Bahmutu.

"Tagad pēc mēnešiem un mēnešiem ilgām kaujām pie Bahmutas, šķiet, ka viņi tomēr ieņem šo mazo Soledaras pilsētiņu, turpina cīnīties ap Bahmutu un zaudē tūkstošiem cilvēku un nevar no turienes atstumt ukraiņu karavīrus. Pat ja viņi to izdarīs, tad ko? Ja distancējas no emocionālās sastāvdaļas, tas nenovedīs ne pie kā svarīga Krievijas armijai. Viņiem tur nav izrāviena spēku, un nav izredžu uz kaut kādu pārrāvienu, ko viņi varētu noorganizēt," sacīja Hodžess.

Ģenerālis atzīmēja, ka Ukrainas pavēlniecība profesionāli organizējusi Donbasa aizsardzību, un Ukrainas aizsardzības spēku resursu palielināšana nedod iespēju okupantiem veikt pārrāvumu.