Hondurasā pirmoreiz par prezidenti kļūs sieviete, liecina sākotnējie vēlēšanu rezultāti

Par Hondurasas prezidenti pirmoreiz kļūs sieviete, balstoties uz sākotnējiem rezultātiem un valdošās partijas atzīto zaudējumu vēlēšanās, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Čiomara Kastro, kura pārstāvi kreisā flanga "Brīvo" partiju pēc pašlaik pieejamajiem rezultātiem ir par 20% apsteigusi savu konkurentu.

Viņas uzvara pieliks punktu labējās Nacionālās partijas 12 gadus ilgajai valdīšanai, kuru šajā laikā vajājuši skandāli un apsūdzības korupcijā. Kastro prezidenta amatā nomainīs Huanu Orlando Ernandesu.

Kastro solījusi "izvilkt Hondurasu no "narkodiktatūras un korupcijas" bezdibeņa. Viņas vīrs Manuels Zelaja valdīja valsti no 2006. gada līdz 2009. gadam, kad viņu gāza apvērsuma ceļā. Viņa divreiz kandidēja uz prezidenta krēslu laikā pēc vīra gāšanas no amata.

Balsis joprojām tiek skaitītas, un vēlēšanu padome vēl nav oficiāli paziņojusi rezultātus. Taču valdošā partija otrdien jau atzina zaudējumu vēlēšanās.