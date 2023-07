Hondurasa uz salas būvēs ieslodzījuma vietu notiesātajiem gangsteriem

Hondurasa plāno uzcelt vienīgo salu cietumu koloniju rietumu puslodē un tur nosūtīt noziedzīgo grupējumu pārstāvjus, raksta "Al Jazeera".

Hondurasa, līdzīgi kā vairākas citas Centrālamerikas valstis, jau ilgstoši cieš no gangsteru grupējumu radītās vardarbības. Situāciju valstī pasliktina korupcija, vāja ekonomika un virkne citu sociālpolitisku aspektu.

Prezidente Čiomara Kastro plāno uzcelt izolētu cietumu 2000 bandu līderiem uz salu arhipelāga, kas atrodas aptuveni 250 kilometru attālumā no piekrastes. Šī iecere ir viens no vairākiem pasākumiem, kuru valsts valdība veic pēc 46 sieviešu slaktiņa - traģiska incidenta vienā no Hondurasas cietumiem, kas bija saistīts ar bandu savstarpējām nesaskaņām.

Salu cietumi savulaik bija izplatīti visā Latīņamerikā, un tie atradās Brazīlijā, Čīlē, Kolumbijā, Kostarikā, Meksikā, Panamā un Peru. Pēdējo salu cietumu Meksikā slēdza 2019. gadā.

Hondurasas varasiestādes cer, ka atgriešanās pie šāda tipa ieslodzījuma vietām palīdzēs apturēt vardarbības vilni, taču skeptiķi saka, ka šādas darbības nespēj novērst plaši izplatītās vardarbības pamatcēloņus.

Vienīgais veids, kā sazināties ar salām, kurās plānots izveidot ieslodzījuma vietu, ir ar satelītu palīdzību, intervijā ziņu aģentūrai "Associated Press" sacīja Hondurasas bruņoto spēku vadītājs Hosē Horhe Fortins. Amatpersonas cer, ka tas neļaus bandu līderiem vadīt savas darbības no cietuma iekšpuses. Bēgšana no šāda cietuma būtu sarežģīta, jo salu sasniegšana no Hondurasas pamatteritorijas ar peldlīdzekli prasītu aptuveni dienu.