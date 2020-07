Horvātijas parlamenta vēlēšanās pārliecinoši uzvar konservatīvie

Svētdien notikušajās Horvātijas parlamenta vēlēšanās pārliecinošu uzvaru guvusi valdošā konservatīvā Demokrātiskā savienība (HDZ).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc vairāk nekā 90% biļetenu saskaitīšanas, HDZ ieguvusi 66 no 151 deputāta vietas, un sagaidāms, ka jauno koalīcijas valdību veidos konservatīvie kopā ar mazākajām labējām partijām.

Līdzšinējais premjerministrs un HDZ līderis Andrejs Plenkovičš jau apsveicis savus atbalstītājus ar "lieliskajiem rezultātiem un lielo uzvaru".

Viņš piebildis, ka šī uzvara uzliek partijai arī pienākumu risināt priekšā gaidāmās problēmas, kas ir vēl lielākas nekā pagātnē jau pārvarētās.

Alianse, kuru vada opozīcijā esošā Sociāldemokrātiskā partija (SDP) ieguvusi 41 vietu, bet trešajā vietā ar 16 izcīnītajiem mandātiem ierindojusies labējā Tēvzemes kustība, kuru vada folkmūziķis Miroslavs Skoro.

SDP līderis Davors Bernardičs atzinis sakāvi un paziņojis, ka atkāpsies no partijas vadītāja amata.

"Protams, tie ir slikti rezultāti, un es esmu gatavs aiziet," atzinis sociāldemokrātu līderis.

Nesen dibinātās Tēvzemes kustības popularitāte strauji pieaugusi, neskatoties uz sašutumu, ko daļā sabiedrības izsaukušas tās stingri nacionālistiskās nostādnes.

Tiek uzskatīts, ka Tēvzemes savienībai izdevies atņemt daļu vēlētāju HDZ, kas dominējusi uz Horvātijas politiskās skatuves kopš neatkarības iegūšanas 1991. gadā.

Pēc Covid-19 pandēmijas dēļ noteikto ierobežojumu atcelšanas Horvātijā ievērojami pieaudzis no jauna konstatēto inficēšanās gadījumu skaits, un vēlētāju aktivitāte bijusi rekordzema.

Šīs bija jau desmitās parlamenta vēlēšanas kopš atdalīšanās no Dienvidslāvijas, un pie balsošanas urnām no 3,8 miljoniem balsstiesīgo devušies tikai 46%.

Vēlētāji tika aicināti pašiem mērīt temperatūru un gadījumā, ja tā paaugstināta, atturēties no došanās uz vēlēšanu iecirkņiem.

Tomēr valdošās partijas uzvaras svinību laikā nebija vērojama nekāda sociālā distancēšanās, un to dalībnieki nenēsāja arī sejas aizsargmaskas.

Līdz šim Horvātija nav pārāk smagi cietusi no pandēmijas, un no tās 4,2 miljonus lielā iedzīvotāju kopskaita inficēšanās konstatēta tikai 3100 cilvēkiem, no kuriem miruši 113.

Tomēr Plenkovičs izpelnījies kritiku par ierobežojumu pārāk strauju atcelšanu, kad tika konstatēts jauns inficēšanās gadījumu uzliesmojums Zadarā, kur notika Novaka Djakoviča organizētais tenisa turnīrs.