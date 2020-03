Horvātiju satricinājusi spēcīga zemestrīce

Horvātiju un tās galvaspilsētu svētdienas rītā satricinājusi spēcīga zemestrīce, kas nodarījusi plašus postījumus un izraisījusi paniku iedzīvotāju vidū, bet ziņu par bojāgājušajiem pagaidām nav.

Taču vairāki desmiti cilvēku guvuši traumas, vēstīja laikraksta "24Sata" interneta izdevums.

Eiropas seismoloģijas aģentūra EMSC ziņoja, ka zemestrīce bijusi 5,3 magnitūdu stipra un tās epicentrs atradies septiņus kilometrus uz ziemeļiem no Zagrebas.

Zemestrīcei sekoja vairāki pēcgrūdieni.

Horvātijas varasiestādes aicinājušas cilvēkus atcerēties par sociālo distancēšanos arī šajā situācijā, ņemot vērā "Covid-19" pandēmiju.

Aculiecinieki ziņoja, ka vairākām ēkām Zagrebā zemestrīces rezultātā radušās plaisas un bojāti jumti. No ēkām krītoši apmetuma gabali un citi materiāli piedrazojuši ielas un nodarījuši bojājumus automašīnām.

Zemestrīcē cietusi arī Zagrebas katedrāle, kuras tornim nolūzusi smaile.

#Latvia expresses full solidarity with our friends in #Croatia over strong earthquake that shook #Zagreb. Stay strong, @grlicradman @AndrejaMetelko!