Ieceļot Igaunijā un Lietuvā varēs uzreiz pēc pusnakts. ĀM atgādina ierobežojumus

Lai arī Baltijas valstu ārlietu ministri saprašanās memorandu par ceļošanas ierobežojumu atcelšanu starp Latviju, Igauniju un Lietuvu parakstīs tikai piektdienas, 15. maija, pusdienlaikā, Latvijas pilsoņi ieceļot Igaunijā un Lietuvā varēs jau uzreiz pēc 15. maija iestāšanās, tātad no pusnakts, apstiprināja Igaunijas un arī Lietuvas ārlietu ministrijās.

Ceturtdien pēc Ministru kabineta sēdes premjers Krišjānis Kariņš (JV) atgādināja, ka Latvija nav slēgusi savas iekšējās robežas ne ar Igauniju, ne Lietuvu. Tāpēc, viņaprāt, jau no piektdienas Latvijas pilsoņiem vajadzētu varēt brīvi pārvietoties pār Lietuvas un Igaunijas robežu. Politiķis gan nemācēja pateikt precīzu laiku, no cikiem robežas būs atvērtas.

"Vai tas notiks pirms vieniem, vai pēc vieniem, tas ir lietuviešu un igauņu kolēģu rokās. Idejiski, [ceļošanas ierobežojumu atcelšanai] vajadzētu stāties spēkā jau no paša rīta, vai formāli - pēc pusnakts," skaidroja Kariņš.

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) preses konferencē uzsvēra, ka valdība šodien apstiprināja memorandu par ierobežojumu atcelšanu savstarpējai kustībai starp Baltijas valstīm. Viņš norādīja, ka memorands stāsies spēkā piektdien pēc tā parakstīšanas.

"Faktiski no rītdienas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstspiederīgie varēs brīvi pārvietoties Baltijas valstīs. Ceram, ka savā ziņā šis ir labs solis ekonomiskās aktivitātes veicināšanai. Mēs redzam, ka Baltijas valstīs epidemioloģiskā situācija vairāk vai mazāk ir līdzīga. Patlaban mēs varam iet uz šādu soli un veicināt savstarpēju tūrismu," uzsvēra ārlietu ministrs.

Pēc viņa sacītā, brīvā pārvietošanās starp Baltijas valstīm lielā mērā būs process, kas prasīs "zināmu pierīvēšanos". Dažādām institūcijām būs jādod savs ieguldījums attiecīgās procedūras pilnveidošanā. Kopā ar šo memorandu spēkā stājas arī Veselības ministriju kopīgā nostāja par epidemioloģiskām prasībām, spēkā stājas arī informācijas apmaiņa starp Baltijas valstīm par tām personām, kas ieradīsies Baltijas valstīs no citām vietām.

"Šīm personām jāievēro 14 dienu pašizolācija un attiecīgo valstu iekšējais regulējums. Rīt Rīgā tiksies Baltijas valstu ārlietu ministri, lai ne tikai parakstītu memorandu, bet arī apspriestu tālākos soļus, kā veicināt Baltijas vienotās telpas tālāku paplašināšanu," skaidroja Rinkēvičs.

Savukārt ĀM pavēstīja, ka Baltijas valstu darba grupa pie memoranda strādājusi ilgāku laiku, lai nodrošinātu koordinētu un sabiedrības veselības interesēs balstītu ierobežojumu atcelšanu. Līdz ar memoranda parakstīšanu Baltijā atsākas starptautiskie pasažieru pārvadājumi, pārvietošanās pa sauszemi, gaisu un pa jūru, savukārt pārvadājumi ārpus Baltijas valstīm iespējami tikai ar satiksmes ministra atļauju.

Vienošanās starp Baltijas valstīm paredz, ka no 15. maijā Latvija, Lietuva un Igaunija atceļ ierobežojumus personu pārrobežu ceļošanai starp Baltijas valstīm.

Turpmāk bez ierobežojumiem tajās varēs ceļot Baltijas valstu valstspiederīgie un personas, kurām ir tiesības uzturēties šajās valstīs, ja minētās personas pēdējās 14 dienās nebūs bijušas ārpus Baltijas valstīm, ja minētajām personām nebūs noteikta pašizolēšanās saistībā ar inficēšanos ar Covid-19 vai Covid-19 kontaktpersonas statusa dēļ, kā arī ja minētajām personām nebūs elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

Atgādina par ierobežojumiem:

Latvijas valstspiederīgajiem jāatceras, ka arī abās minētajās kaimiņzemēs Covid-19 pandēmijas dēļ ir noteikti dažādi ierobežojumi.

Baltijas valstu valstspiederīgie un personas, kurām ir tiesības uzturēties šajās valstīs, ja persona pēdējo 14 dienu laikā nav bijusi ārpus Baltijas valstīm, personai nav noteikta pašizolēšanās saistībā ar inficēšanos ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 vai Covid-19 kontaktpersonas statusa dēļ, kā arī, ja personai nav elpošanas ceļu saslimšanas pazīmju, drīkst šķērsot Igaunijas-Latvijas un Latvijas-Lietuvas robežu, tai skaitā izmantojot gan personīgo transportlīdzekli, gan pieejamos pasažieru pārvadātāju pakalpojumus. Šīs personas ir atbrīvotas no karantīnas prasības, gan ieceļojot kaimiņvalstī, gan pēc atgriešanās mājās.

Latvijas valstspiederīgie un pastāvīgie iedzīvotāji, kas ierodas Igaunijā vai Lietuvā no citām valstīm, joprojām drīkst šķērsot Igauniju un Lietuvu tikai tranzītā un ar nosacījumu, ka personām nav jaunā koronavīrusa simptomu.

ĀM joprojām aicina būt atbildīgiem un rūpīgi apsvērt nepieciešamību doties uz ārvalstīm ārkārtējās situācijas apstākļos. Ja, atrodoties Igaunijā vai Lietuvā, Latvijas valstspiederīgais ir nonācis ārkārtas situācijā, piemēram, ir pazaudēts ceļošanas dokuments un nepieciešama konsulārā palīdzība, ir jāzvana uz tālruni ārkārtas situācijām +371 26 33 77 11 vai jāraksta e-pasta ziņojums uz adresi "palidziba@mfa.gov.lv".



Igaunijā

Tiem, kuri plāno apmeklēt Igauniju, jāzina, ka Latvijas-Igaunijas robežu var šķērsot robežšķērsošanas punktos Valka-Valga un Ainaži-Ikla. Pastāv brīva personu kustība no kontinentālās Igaunijas uz salām un no tām.

Masku nēsāšana Igaunijā nav obligāta, bet tiek rekomendēta. Nedrīkst pulcēties vairāk par divām personām vai cilvēki no vienas mājsaimniecības, izņemot atsevišķi noteiktos gadījumus. Visos gadījumos jāievēro divu metru distance.

Igaunijā ir atvērtas viesnīcas, restorāni un tirdzniecības centri. Ir atvērti arī muzeji un izstāžu zāles iekštelpās, ko var apmeklēt grupa ne vairāk par desmit cilvēkiem. Atvērti ir arī brīvdabas muzeji, kurus var apmeklēt grupā līdz desmit cilvēkiem. Savukārt spēļu laukumos un sporta trenažieru vietās brīvā dabā atļauti sporta treniņi līdz desmit personu lielām grupām. Atļauts noturēt dievkalpojumus.

No 15. maija atļauts rīkot publiskus pasākumus, ja to dalībniekiem pasākuma laikā paredzēts uzturēties automašīnās, piemēram, "drive-in" kino seansi, koncerti, kur vienā automašīnā atrodas ne vairāk kā divas personas, vai cilvēki no vienas mājsaimniecības.

No 18. maija Igaunijā plānots atvērt arī sporta zāles un sporta baseinus, organizēt sporta pasākumus brīvā dabā bez skatītāju klātbūtnes. Kopējais dalībnieku skaits, ieskaitot trenerus un pārējo personālu, nedrīkst pārsniegt 100 personas. Savukārt SPA, kino, spēļu zāles un citas izklaides vietas Igaunijā pagaidām ir slēgtas.

Lietuvā

Tiem, kuri plāno apmeklēt Lietuvu, jāņem vērā, ka Latvijas-Lietuvas robežu var šķērsot robežšķērsošanas punktos Rucava-Būtiņģe, Grenctāle-Saločai un Medumi-Smeline. No 18.maija tiek atvērts arī robežšķērsošanas punkts Meitene-Kalviai. Lietuvas pusē tiek saglabāta robežkontrole.

Masku nēsāšana ārtelpās nav obligāta, bet tiek rekomendēta. Vienlaikus maskas joprojām ir obligātas tirgos, veikalos, sabiedriskos pasākumos, ekskursijās un sabiedriskajā transportā.

Lietuvā nedrīkst pulcēties vairāk par divām personām vai vienas mājsaimniecības locekļiem, izņemot tālāk atsevišķus gadījumus. Visos gadījumos jāievēro divu metru distance.

Personu pulcēšanās Lietuvā ir atļauta ne vairāk kā piecām personām, kas nav no vienas mājsaimniecības, un ne ilgāk par 15 minūtēm. Dienvidu kaimiņzemē arī ir atļautas privātas svinības līdz 30 cilvēkiem un publiski pasākumi iekštelpās līdz 30 cilvēkiem. Tajos jānodrošina desmit kvadrātmetrus liela platība katram cilvēkam. Atļauts rīkot profesionāļu sporta sacensības bez skatītāju klātbūtnes.

No 18.maija darbu atsāk viesnīcas, restorāni, klubi, spēļu zāles iekštelpās. Tie strādās no plkst.8 līdz 22. Āra pasākumos un sporta klubos jānodrošina divu metru distancēšanās un piecu kvadrātmetru platība katram cilvēkam. No 30.maija darbu atsāks SPA centri un pirtis.

Ja persona ierodas Lietuvā no citām valstīm, nevis Latvijas vai Igaunijas, un šķērso Lietuvu tranzītā, joprojām ir spēkā konvoja prasība.