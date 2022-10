Ieceļot jaunu spēku komandieri, Krievija vēlas panākt izmaiņas kara norisē, ziņo Lielbritānija

Ģenerāļa Sergeja Surovikina iecelšana par Krievijas Apvienotās spēku grupas vispārējo komandieri Ukrainā, iespējams, atspoguļo Krievijas nacionālās drošības kopienas centienus uzlabot kara norisi, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka Surovkinu šajā amatā iecēla 8. oktobrī. Viņš iepriekš komandējis Krievijas Aviācijas un kosmosa spēkus un nesen arī Dienvidu spēku grupu operācijās Ukrainā.

Lielāko daļu operācijas Krievijai, visticamāk, trūka viena izteikta un galvenā komandiera. Ģenerālis Aleksandrs Dvorņikovs ieņēma šo amatu no 2022. gada aprīļa līdz augustam, taču nav skaidrs, vai viņš spēja efektīvi kontrolēt bieži atšķirīgos un konkurējošos spēku grupējumus, ziņo Lielbritānijas ministrija.

Surovkinam, visticamāk, būs jācīnās ar arvien vairāk frakciju Krievijas Aizsardzības ministrijā, kurai ir maz resursu, lai sasniegtu Ukrainā izvirzītos politiskos mērķus, noslēgumā raksta britu izlūki.

